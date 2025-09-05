CARAS Brasil
  2. Quem é Carlo Acutis, o primeiro santo millennial, e por que é chamado de 'padroeiro da internet'?
Atualidades / canonização

Quem é Carlo Acutis, o primeiro santo millennial, e por que é chamado de 'padroeiro da internet'?

O jovem italiano Carlo Acutis será canonizado pela Igreja Católica no próximo domingo, 7,  em cerimônia no Vaticano. Saiba mais sobre a vida dele

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 05/09/2025, às 09h22

Carlo Acutis
Carlo Acutis - Foto: Site Carlo Acutis

O jovem italiano Carlo Acutisserá canonizado pela Igreja Católica no próximo domingo, 7,  em cerimônia marcada para às 5h (horário de Brasília) na Praça de São Pedro, no Vaticano. A missa será presidida pelo papa Leão XIVe será o primeiro evento de canonização do novo pontífice, eleito em maio para substituir o Papa Francisco. Inicialmente prevista para abril, a canonização foi adiada devido à morte do papa anterior.

Carlo Acutis, conhecido como o “padroeiro da internet”, será o primeiro santo da geração millennial, termo que designa pessoas nascidas entre o início da década de 1980 e meados da década de 1990. Nascido em Londres em 3 de maio de 1991, Acutis passou a maior parte de sua vida em Milão, na Itália.

Desde cedo demonstrou forte devoção à fé católica e à Virgem Maria. “Desde pequeno, sobretudo depois da primeira comunhão, nunca faltou ao encontro diário com a Santa Missa e o Rosário, seguidos de um momento de adoração eucarística”, declarou sua mãe, Antonia Acutis, à agência de notícias católica ACI.

Por que padroeiro da internet?

Acutis também tinha grande interesse por tecnologia e ciência da computação, desenvolvendo habilidades acima da média para sua idade. Ele uniu essa paixão à fé ao criar um site para catalogar milagres relatados e evangelizar, o que lhe rendeu o título de “padroeiro da internet”.

"Ele era um especialista em computação, lia livros de engenharia da computação e deixava todos maravilhados, mas colocava seu dom a serviço dos outros e o usava para ajudar seus amigos”, declarou a mãe. O bispo de Assis, Dom Domenico Sorrentino, afirmou ao site de notícias do Vaticano: "Este rapaz foi realmente genial e muitos aspectos da sua vida representam para nós um incentivo".

O que aconteceu com Carlo Acutis?

Carlo Acutis morreu de leucemia aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006, data de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Seu corpo está exposto no Santuário do Despojamento, em Assis, em bom estado de conservação; o Vaticano informa que seus restos mortais foram “recompostos”, sem detalhar o processo.

Beatificação

Carlos foi beatificado em 10 de outubro de 2020, após a Igreja reconhecer seu primeiro milagre: a cura de uma criança brasileira em Campo Grande (MS), em 2010, que havia tocado uma roupa com suposto sangue de Acutis.

O padre Marcelo Tenório, da Paróquia São Sebastião, relatou que o garoto apresentava problemas graves de saúde e se recuperou logo após o contato com a vestimenta. No ano passado, um segundo milagre atribuído a Acutis foi reconhecido: a cura de uma jovem da Costa Rica, vítima de acidente de bicicleta em 2022.

Além de Carlo Acutis, o papa Leão XIV canonizará neste domingo Pier Giorgio Frassati, outro jovem italiano conhecido por seu trabalho com os necessitados, que morreu de poliomielite na década de 1920. Com informações do portal g1.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

carlo acutis

