Preta Gil ganha homenagem emocionante de Carolina Dieckmmann: 'Até além'

Neste domingo, 20, Dia do Amigo, a atriz Carolina Dieckmmann usou as redes sociais para homenagear a cantora Preta Gil, uma de suas melhores amigas, que está em Washington, capital dos Estados Unidos, para passar por um tratamento experimental contra o câncer.

Na publicação, ela mostrou um registro abraçadinha com a cantora. "A amizade em uma imagem...você vê duas pessoas, mas na verdade é uma casa, e eu moro aqui. Preta, é meu colo e quem também é a dona do meu. Preta é a tradução mais bonita disso; e a nossa irmandade é transbordamento. Juntas, hoje muito, e sempre, sempre, até além. Te amo; e tanto que nem cabe na palavra", escreveu ela.

Mais cedo, apresentador Gominho também aproveitou a data para fazer uma homenagem à amiga. "Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida! Viver com @pretagil é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo! Bendito aqueles que se deixarem levar por essa força da natureza! Uma Deusa mulher! Eu te amo no lugar mais límpido e vivo do meu coração e ser!!", escreveu ele.

O tratamento de Preta Gil

Em uma recente participação no Encontro com Patrícia Poeta, Carolina Dieckmmann falou sobre o novo tratamento de Preta Gil no exterior. Emocionada, ela declarou: "Hoje é um dia muito emocionante para mim. Queria mandar um recado: hoje a Preta começa um novo momento no tratamento dela, lá nos Estados Unidos, e eu queria pedir para todo mundo que gosta da Preta colocar aquela força e aquela energia, aquela oração — seja no que você acredita. A gente está muito confiante. Hoje eu estou chorona."

