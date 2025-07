Preta Gil celebrou seu último mergulho no mar: 'Melhor do que sonhei'

Em março, após cirurgia, Preta Gil celebrou liberação médica para mergulhar no mar; cantora fez vídeo do momento marcante

Em março deste ano, a cantora Preta Gil foi liberada pelos médicos para dar um mergulho no mar. A famosa estava sonhando com o momento e escolheu um píer em Salvador, na Bahia, para realizar seu desejo.

Na ocasião, a herdeira de Gilberto Gil apareceu usando a bolsa de colostomia e exibindo uma cicatriz em seu bumbum. Inclusive, o corte, que estava com os pontos cicatrizando, era o que estava dificultando sua liberação para entrar no mar.

"Recebi uma autorização dos meus médicos para dar um mergulho. Não é por conta da cirurgia daqui, é por conta dessa cirurgia daqui, tem uma cicatriz no bumbum muito grande e os pontos abriram, como já contei, estão fechando, ainda estão em fase de cicatrização, mas eu esperei muito por esse dia: dar um mergulho", relatou.

"Estava sonhando no hospital com esse píer especificamente. Então chegou o dia de agradecer e dar um mergulho e receber esse axe de Iemanjá", comemorou a liberação para entrar na água.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, Preta Gil foi para os EUA para tentar um tratamento experimental. A cantora lutava contra o câncer desde 2023.

Leia também:Preta Gil: relembre a descoberta e o tratamento do câncer da cantora

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Preta Gil contou como descobriu o câncer: "Senti algo escorrer na minha perna"

Preta Gil esbanjou sinceridade e fé na cura durante uma entrevista no programa 'Fantástico', da Rede Globo, ao falar de sua luta contra o câncer no intestino.

A estrela iniciou o tratamento contra a doença há cerca de dois meses e ainda tem um caminho pela frente, mas acredita em sua cura em breve.

Durante a conversa, a artista contou sobre como lidou com a notícia do câncer. “Eu entendi desde o primeiro momento que a vida estava me dando um sinal de alguma coisa. Eu nunca vi como algo que iria me derrubar. Eu entendi que era algo que iria me transformar”, afirmou ela.

A descoberta foi feita logo após a turnê em família. Ela contou que passou mal em dois shows no exterior e não conseguiu se apresentar. Ao voltar para o Brasil, ela demorou para procurar um médico.

“Voltei para o Brasil e adiava os exames. Essa vida da gente, que a gente prioriza o trabalho, a produtividade. Eu estava tendo crises de enxaqueca, cheguei a ir para o hospital, crises de pressão alta. Quando voltei para casa, dormi e acordei. Fui ao banheiro e senti escorrer algo na minha perna. Quando eu olhei era sangue. Eu sou uma mulher de muita fé e acredito que esse episódio foi um presente divino, de verdade, para eu parar. Porque eu não paro, eu não parava”, contou.