Preta Gil buscou sua última chance nos EUA com tratamento experimental

Após esgotar alternativas de tratamento contra o câncer no Brasil, Preta Gil buscou nos EUA sua cura; relembre o que ela disse

A cantora Preta Gil faleceu neste domingo, 20, nos EUA, local onde ela foi buscar sua última chance de tratamento. Ao participar do Domingão Com o Huck em março deste ano, a famosa contou para Luciano Huck que viajaria para fora do país para buscar as alternativas restantes.

Na ocasião, a fiha de Gilberto Gil comentou que no Brasil já havia esgotado suas opções. "Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada”, contou.

"Eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Eu ainda tenho uma caminhada”, afirmou ela, e completou: "Eu vou [para o exterior] porque eu tenho muito amor à vida. Eu sei que a gente tem que aprender a lidar com a finitude. Tenho muita fé nos meus orixás e nas minhas santinhas, fé na vida, fé no amor”, declarou na época.

Preta Gil estava nos EUA fazendo um tratamento experimental. A cantora foi diagnosticada com câncer no reto em janeiro de 2023. Desde então, ela vinha lutando contra a doença. Depois de uma "pausa", tumores voltaram a aparecer pelo seu corpo em agosto do ano passado.

Preta Gil contou como descobriu o câncer: "Senti algo escorrer na minha perna"

Preta Gil esbanjou sinceridade e fé na cura durante uma entrevista no programa 'Fantástico', da Rede Globo, ao falar de sua luta contra o câncer no intestino.

A estrela iniciou o tratamento contra a doença há cerca de dois meses e ainda tem um caminho pela frente, mas acredita em sua cura em breve.

Durante a conversa, a artista contou sobre como lidou com a notícia do câncer. “Eu entendi desde o primeiro momento que a vida estava me dando um sinal de alguma coisa. Eu nunca vi como algo que iria me derrubar. Eu entendi que era algo que iria me transformar”, afirmou ela.

A descoberta foi feita logo após a turnê em família. Ela contou que passou mal em dois shows no exterior e não conseguiu se apresentar. Ao voltar para o Brasil, ela demorou para procurar um médico.

“Voltei para o Brasil e adiava os exames. Essa vida da gente, que a gente prioriza o trabalho, a produtividade. Eu estava tendo crises de enxaqueca, cheguei a ir para o hospital, crises de pressão alta. Quando voltei para casa, dormi e acordei. Fui ao banheiro e senti escorrer algo na minha perna. Quando eu olhei era sangue. Eu sou uma mulher de muita fé e acredito que esse episódio foi um presente divino, de verdade, para eu parar. Porque eu não paro, eu não parava”, contou.