  2. Poliana Rocha responde ao ser chamada de 'abusada' na rede social
Atualidades / Explicou!

Poliana Rocha responde ao ser chamada de 'abusada' na rede social

Ao receber um comentário sobre estar mais "abusada" na rede social, Poliana Rocha responde e esclarece sua postura atual

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 08h35

Poliana Rocha responde sobre estar "abusada"
Poliana Rocha responde sobre estar "abusada" - Reprodução/Instagram

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social nesta quarta-feira, 27, e resolveu responder uma observação sobre estar um pouco mais "abusada" ultimamente.

Após nas últimas semanas se pronunciar algumas vezes ao ver seu nome envolvido em boatos com Virginia Fonseca e Zé Felipe, a loira admitiu que tem se posicionado e explicou sua postura adotada para defender a família de suposições.

"Ultimamente você tem ficado um pouco abusada na internet? Tipo às vezes ser pessoa pública cansa", escreveram. 

Poliana Rocha então respondeu: "Não creio que seja abusada, mas tenho me posicionado e isso tem me dado a liberdade de ser verdadeira comigo mesma!".

Ainda nos últimos dias, a influenciadora digital se pronunciou sobre uma curtida em um vídeo do filho. "Na hora que abro a internet, vejo meu nome estampado em tudo quanto é site de fofoca, me julgando, me criticando. Eu fico muito chateada, por isso venho me pronunciar. Não dou conta disso, acho que as pessoas perdem o bom senso e falam as coisas sem pensar”, começou falando e explicou sobre sua curtida não ter nada a ver com Virginia.

Poliana Rocha fala sobre estar mais 'abusada' na rede social
Poliana Rocha fala sobre estar mais 'abusada' na rede social - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha se pronuncia após vídeo da mãe de Virginia

A mãe de Zé Felipe, a influenciadora digital Poliana Rocha, fez um pronunciamento em seus stories após viralizar um vídeo da mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, desejando um feliz Dia dos Pais para a filha.

Depois da repercussão na rede social, a esposa de Leonardo se posicionou e esclareceu que não há rivalidades entre as famílias. A ex-sogra da apresentadora do SBT ainda revelou que ela, o esposo e Margareth sofreram muito com a separação.

"Gente, internet terra sem lei, depois da separação do Zé Felipe e da Virginia tudo virou ataque pessoal. E sabe que eu venho falar para vocês, porque é triste sabe por que? Porque as pessoas querem ver uma rivalidade entre duas famílias e isso é muito triste, por isso que eu venho aqui e me posiciono, eu falo, porque é triste, as famílias, o relacionamento deles, a relação deles deu certo cinco anos e acabou, mas o relacionamento que foi construído com a família não acabou não, nós temos um relacionamento de respeito, de cumplicidade, de carinho, de amor, de acolhimento e isso não é assim ó, vou virar a chavinha e acabou o relacionamento com a família toda, não é a assim não e nem quero que seja assim para falar a verdade para vocês, porque eu acho que a gente precisa ter uma harmonia muito grande para gente criar nossos netos então assim, eu falo para vocês: parem com esse mimi, o que tiver que falar, nós somos adultas a gente chega conversa e fala, não fiquem destilando veneno em duas famílias",explicou e falou mais.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

