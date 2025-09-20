Poliana Rocha dá dica sobre ‘pessoa certa’: ‘Disposta’
Após últimos acontecimentos em sua família, Poliana Rocha dá dica ao postar nova reflexão em sua rede social; veja o que ela pensa
A esposa do cantor Leonardo, a jornalista e influencer Poliana Rocha, compartilhou mais uma de suas dicas nos stories da rede social. Na noite desta sexta-feira, 19, como de costume, ela postou uma reflexão e falou sobre a “pessoa certa”.
A mãe de Zé Felipe colocou uma frase sobre os indivíduos que se encaixam em nossas vidas não virem prontos, mas sim dispostos. “Diquinha da noite”, colocou ela.
“A pessoa certa não vem pronta, ela vem disposta!”, mostrou a ex-sogra de Virginia Fonseca qual é seu pensamento sobre o assunto.
Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha encantou ao recordar uma foto de quando o filho era pequeno. O registro logo chamou a atenção pela forte semelhança do cantor com dos filhos que teve com a empresária, de quem se separou no fim de maio deste ano.
Outra coisa feita pela esposa do sertanejo que deu o que falar foi uma curtida que ela deixou no novo visual da cantora Ana Castela. É bom lembrar que a Boiadeira está sendo apontada como o novo affair de Zé Felipe.
Pedido de Zé Felipe para Poliana Rocha
Durante sua participação no Sensacional, de Daniela Albuquerque, Poliana Rocha lembrou um pedido que ouviu do filho na época em que estava namorando com Virginia Fonseca.”Um dia ele estava já namorando com a Virginia e pegou e colocou o colchão la do lado. Porque quando o pai tava ele colocava o colchão no chão. Aí ele falou assim ‘mãe, eu vou falar com minha namorada e você fala com ela, mas não fala que eu estou dormindo aqui não’. Aí ele namorando, conversando com a namorada e com o colchão la do lado”, recordou.
Após o fim do casamento com a influenciadora, ela contou que o cantor está tentando superar o medo. “Agora ele está super assim ‘eu preciso amadurecer, vencer meus desafios, meus desafios’ está com esse propósito e eu estou achando ótimo”.