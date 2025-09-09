CARAS Brasil
  2. Poliana Rocha aposta em look elegante para batizado de José Leonardo
Atualidades / Estilo

Avó de José Leonardo, Poliana Rocha escolheu vestido branco sofisticado com acessórios em dourado para cerimônia em Goiânia; confira imagens

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 19h11

Poliana Rocha
Poliana Rocha - Foto: Reprodução / Instagram

O dia foi de celebração para a família de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Nesta terça-feira, 9, o filho caçula do ex-casal, José Leonardo, foi batizado em uma cerimônia íntima realizada em uma igreja católica de Goiânia, reunindo familiares e amigos próximos. Algumas horas depois, a programação da família seguiu com a festa de 1 ano do bebê, organizada pela influenciadora, que costuma registrar todos os momentos especiais da vida dos filhos.

Entre os convidados, quem chamou atenção foi Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe e avó do pequeno. Conhecida por suas produções sofisticadas, a jornalista e influenciadora apostou em um vestido branco minimalista da grife espanhola Loewe, peça que combina perfeitamente com a proposta clássica do evento religioso.

O modelo apresenta um caimento fluido e elegante, com um design clean que valoriza a silhueta de forma discreta e sofisticada. Para finalizar a produção, Poliana escolheu acessórios dourados que trouxeram brilho na medida certa, com brincos Alaïa, além de uma clutch metálica e óculos escuros para dar um toque contemporâneo ao visual. Nas redes sociais, seguidores elogiaram a escolha.

Cerimônia intimista e comemorações em família

Além do destaque para os looks, o momento foi marcado pela emoção. Virginia compartilhou imagens do filho, que também estava vestido todo de branco e usava joias delicadas. A escolha reforçou a tradição do branco para ocasiões religiosas e encantou os fãs da influenciadora. O batizado antecedeu a festa de aniversário de 1 ano de José Leonardo, que acontece ainda hoje no salão de festas de Virginia Fonseca.

Os padrinhos do bebê são Monyque Isabella Costa, irmã de Zé Felipe, e Hebert Gomes, amigo próximo de Virginia. José Leonardo completou o primeiro ano de vida na segunda-feira, 8, e já havia ganhado pequenas comemorações nas casas dos pais, que estão separados.

Leia também: Virginia Fonseca batiza o filho caçula, José Leonardo, antes da festa de aniversário

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

lookbatizadoPoliana Rocha
