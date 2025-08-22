Phelipe Siani surge com a namorada no mesmo evento que Mari Palma, sua ex

Com ótima relação após fim do casamento com Mari Palma, Phelipe Siani surge com atual namorada em mesmo show que a ex-esposa

O jornalista Phelipe Siani curtiu um show da cantora Ivete Sangalo com a namorada na noite desta quinta-feira, 21, em São Paulo. A ex-esposa, a jornalista Mari Palma, também marcou presença no evento especial.

Separados desde o início de 2023, o casal, que ficou junto por seis anos e conquistou uma legião de fãs, tem uma boa relação e apareceu sorridente no local. Phelipe Siani posou ao lado de sua amada atual.

Mari Palma, que está comprometida com humorista Osmar Campbell, posou sozinha para o fotógrafo. Com um look preto, a comunicadora esbanjou estilo ao apostar em calça de couro, jaqueta com estampa, botas e uma bolsinha transversal.

Em entrevista para a CARAS, a ex-global falou sobre a boa relação que mantem com Phelipe Siani. “Antes de tudo, somos muito amigos. As pessoas seguem procurando um motivo, mas a verdade é que a gente se redescobriu na relação. Para nós, faz mais sentido seguir separado e não há tensão em cima disso”, afirmou ela.

Phelipe Siani com sua namorada - Fotos: Andy Santana/ Brazil News

Mari Palma - Fotos: Andy Santana/ Brazil News

Mari Palma fala sobre o novo namorado

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Mari Palma falou sobre o namoro com o humorista Osmar Campbell, com quem assumiu o relacionamento no último Dia dos Namorados.

E a jornalista relembrou como começou o romance. "Já tínhamos nos esbarrado em alguns eventos, mas não nos conhecíamos de fato. Tínhamos amigos em comum e, eventualmente, começamos a nos encontrar mais. Começamos uma relação de amizade muito forte, nos conectamos muito na conversa", iniciou.

Em seguida, contou como a amizade evoluiu. "Passávamos horas e horas conversando pela internet, mas não tinha nada. Era só uma pessoa com o mesmo senso de humor que eu, que era interessante e inteligente. E aí essa amizade foi evoluindo para algo que nem sabíamos direito o que era ainda, porque nem me passava pela cabeça ficar com ele".

E complementou: "Foi acontecendo. Fomos nos questionando, entendendo se era namoro e o que queríamos ou não. Mas acho que o grande diferencial nosso foi justamente ter começado como uma amizade, que se mantém até hoje. Fiquei muito feliz por termos evoluído para isso e estamos muito felizes".

Ainda durante o papo, ela falou sobre a decisão de assumir o relacionamento publicamente. "Algo que eu não queria era assumir uma relação logo no início, ou durante a construção, nos altos e baixos, porque isso é comum de acontecer. Quis construir essa relação no privado o máximo possível. Mas as pessoas são tão queridas comigo na internet, e essa é uma parte da minha vida que eu queria que elas soubessem também. Queria viver com elas essa minha felicidade", pontuou.

Quem é Osmar Campbell?

Osmar Campbell acumula cerca de 162 mil seguidores em suas redes sociais e é um comediante nascido no Pará que reside em São Paulo. Ele se formou em Direito no CESUPA (Centro Universitário do Estado do Pará), mas trabalha como roteirista, focado em humor para TV e internet, e humorista.

Conforme informações de seu perfil no LinkedIn, ele inicou sua carreira em Junho de 2008, em Belém-PA, criando o "Em Pé Na Rede", o primeiro grupo de comédia stand-up e improvisação do norte do Brasil. Além disso, já participou diversos de programas televisivos como Tudo É Possível, Praça É Nossa, Agora É Tarde e Fantástico.