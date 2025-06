Mari Palma assume relacionamento com humorista: 'Encontro tão maravilhoso'

Após rumores, a jornalista Mari Palma comemorou o Dia dos Namorados assumindo seu relacionamento com o humorista Osmar Campbell

A jornalista Mari Palma aproveitou o Dia dos Namorados para assumir seu relacionamento com o humorista Osmar Campbell.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora da CNN Brasil compartilhou várias fotos ao lado do amado e celebrou o encontro deles com uma bela declaração.

"Algumas amigas me disseram que nunca me viram sorrir tanto. Amigos teus também já me disseram que nunca te viram tão feliz. E sei lá, acho que eles tão certos. Obrigada por esse encontro tão maravilhoso", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os internautas ficaram animados com o post. "Ah que lindos", disse a humorista Dani Calabresa. "Você merece ser feliz!", falou uma seguidora. "Até que enfim, assumidos!!! Queria tanto esse momento", escreveu outra. "O chá revelação veio!", brincou um fã. "Veio aí o anúncio oficial", comentou mais uma.

Mari estava solteira desde o fim de seu casamento com o jornalista Phelipe Siani, em fevereiro de 2023. No meio do ano passado, os rumores que a apresentadora e o humorista ganharam força quando os eles foram vistos viajando para o mesmo destino. Além disso, ela recebeu um comentário da suposta nova sogra.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma)

Mari Palma impressiona ao abrir álbum de fotos de viagem

Mari Palma chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos da sua viagem. De férias em Portugal, a jornalista compartilhou alguns registros dos passeios que já realizou. Além de aproveitar o sol à beira da piscina, ela também fez um passeio.

"#dump dos dias incríveis no Algarve", escreveu a apresentadora da CNN Brasil na legenda da publicação. Em outro post, Mari mostrou detalhes do passeio de barco. "A blogueira de viagem apareceu: editei esse vídeo com informações do passeio de hoje pelas grutas de Lagos pra vocês guardarem aí de inspiração pra próxima viagem", contou. Confira!

