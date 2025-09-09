Paulo Vilhena comenta diferença de idade com a esposa e paternidade aos 46

Ator Paulo Vilhena fala sobre relação com Maria Luiza, elogia a parceria e celebra a chegada da filha Manoela: "Esse desejo estava adormecido em mim"
Em entrevista ao gshow, o ator Paulo Vilhena, de 46 anos, falou sobre o relacionamento com Maria Luiza Vilhena, com quem está junto há seis anos. O casal, que tem uma filha de 2 anos, a pequena Manoela, vive um momento de plenitude e parceria.
O ator relembrou que o romance começou de forma inesperada, quando Maria Luiza, então interessada, articulou um encontro “casual” após saber, por amigos, que ele estava hospedado em um hotel.
Desde então, a relação se fortaleceu e, segundo Paulo, a diferença de 17 anos entre os dois nunca foi um obstáculo. Pelo contrário, ele destaca a maturidade e a inteligência da esposa: “Nunca me incomodou, porque acho que, em geral, as mulheres são mais inteligentes e evoluídas que os homens. Sempre tive essa percepção.”
Paulo comentou ainda que, apesar da diferença de idade, a admiração pela esposa sempre prevaleceu: “Obviamente algumas questões tenho mais conhecimento pelo tempo de vida, mas nada em que eu não a ache brilhante em tudo o que pensa, na maneira como conduz nossa relação, cuida da nossa filha, da nossa família. Temos uma química boa.”
Ver essa foto no Instagram
Paulo também falou sobre como a paternidade mudou sua vida. Ele revelou que, antes de conhecer Maria Luiza, já havia acreditado que não teria filhos. O nascimento de Manoela reacendeu um lado emocional que ele pensava estar adormecido: “Esse desejo estava adormecido em mim, estava com 44 anos, mas acreditei nessa possibilidade, no meu amor pela Luiza, que seríamos capazes de nos tornar uma família, e veio Manoela.”
O ator contou que ser pai trouxe uma nova perspectiva para sua vida e transformou sua maneira de enxergar o futuro. Segundo ele, a chegada da filha fortaleceu ainda mais o relacionamento com Maria Luiza, trazendo mais união, afeto e propósito para a família.
