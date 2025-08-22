CARAS Brasil
Atualidades / Especial!

Patrícia Poeta recorda fotos de sua infância simples no Rio Grande do Sul

Com infância vivida no interior do Rio Grande do Sul, Patrícia Poeta recorda cliques de quando era criança e mostra sua origem simples

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 12h07


Patrícia Poeta recorda fotos de sua infância
Patrícia Poeta recorda fotos de sua infância - Reprodução/Instagram

A apresentadora Patrícia Poeta encantou os seguidores de sua rede social nesta sexta-feira, 22, ao recordar fotos de sua infância no Rio Grande do Sul. Gaúcha, a jornalista mostrou que viveu perto da natureza e cresceu em meio à cultura mais simples do que na cidade.

A comunicadora global, que já até morou em Nova York e hoje viaja pelo mundo, falou sobre ter passado a infância longe da cidade. "A gente que nasce e cresce no interior aprende cedo que o mundo começa de pé no chão. Uma das maiores riquezas da minha vida foi ter nascido perto do campo e vivido uma infância livre, em contato com a natureza, com o sertanejo raiz em várias memórias", contou.

"O sertanejo nunca foi só música… sempre foi poesia. É a vida contada em versos. É a alma do Brasil que vibra em cada moda caipira. Hoje, sigo para Barretos, com o coração cheio de lembranças de São Jerônimo e pronta para reviver esse universo", escreveu.

"Anos depois, volto a mergulhar no sertanejo que é esse fenômeno cultural que pulsa forte na nossa música e na nossa identidade. Vem comigo! Vamos entrar de pé direito nesse mundo que é emoção, tradição e paixão", conversou com seu público.

Aindas nas últimas semanas, enquanto estava de férias, Patrícia Poeta comemorou o aniversário de seu único filho, Felipe Poeta, que acabou de se apresentar na Tomorrowland da Bélgica.

Quem é o filho de Patrícia Poeta?

O filho de Patrícia Poeta aprendeu a tocar sozinho guitarra, baixo, violino, piano, teclado e sintetizador. Ele se formou em produção musical na Los Angeles College of Music e, de volta ao Brasil, montou sua própria gravadora, chamada Tha House Company. Além disso, em seu trabalho como produtor musical ele já chegou a produzir a trilha sonora da nova temporada de Arcanjo Renegado.

Hoje, o artista acumula mais de 80 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Na rede social, ele costuma compartilhar fotos e vídeos de seu trabalho, como quando fez uma música com Tati Quebra Barraco, momentos de descontração envolvendo música e também registros praticando surfe, esporte radical que faz.

Ele se identifica como Poeta no Beat nas redes sociais, e não costuma mostrar momentos ao lado da mãe, Patrícia Poeta, ou do pai. Apesar disso, famosos e colegas de profissão comentam em suas publicações. Em um registro compartilhado enquanto viajava pela ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, Mari Bridi elogiou o produtor musical.

"Eu olho e penso: 'Peguei no colo' que me leva a pensar 'estou ficando velha' que aí resulta em 'como o tempo passa e como o Pipo virou uma cara incrível'", escreveu a filha da jornalista Sônia Bridi. Em novembro do ano passado, ele compartilhou uma publicação em homenagem ao pai, o parabenizando por participar da 50ª cerimônia do Emmy. 

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

