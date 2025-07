Atualidades / Mãe coruja!

Patrícia Poeta prestigia o filho na Tomorrowland da Bélgica: 'Orgulho'

Ele cresceu! Patrícia Poeta prestigia primeira apresentação do filho fora do Brasil e encanta com fotos ao lado do herdeiro e da nora

Patrícia Poeta prestigia o filho na Bélgica - Reprodução/Instagram