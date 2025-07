Patrícia Poeta saiu do Encontro? Saiba onde está a jornalista

Breve afastamento! Patrícia Poeta posta fotos e mostra onde está após deixar o 'Encontro' para cumprir seu descanso; veja

A apresentadora Patrícia Poeta está afastada do Encontro por 15 dias para cumprir suas férias . Em sua rede social, a jornalista vem compartilhando como está curtindo seu descanso com uma viagem para o Vietnã.

Ao pegar o avião, a comunicadora global postou alguns cliques contando que faria uma longa viagem. Por quase 24 horas, ela ficou voando para conhecer um país que nunca havia ido e uma nova cultura. Ao chegar ao local, Patrícia Poeta começou a publicar alguns registros, exibindo os passeio que está fazendo.

"Acessório do dia? Chapéu vietnamita…( com formato como se fosse o telhado de uma casa) protege tanto do sol, quanto da chuva… Esse aí de cima tem uma curiosidade a mais: foi bordado com a seda que é feita a partir da flor de lótus - um dos símbolos budistas, que representa força e pureza da alma.

Do mesmo lótus, por aqui, também é feito chá - e as sementes são comestíveis. Vale provar", contou.



"Outra coisa muito comum entre os vietnamitas: café com ovo. Influência francesa. Como o país não tinha leite condensado, no passado, o povo deu seu jeito e essa tradição se mantém até hoje.

Eles fazem um creme com gema de ovo batida e, depois, colocam na xícara já com o café. O gosto é muito parecido com o de um tiramisu. Minhas primeiras horas por aqui têm sido de bons aprendizados com parada obrigatória no Templo da Literatura, a primeira universidade do Vietnã", escreveu ao surgir com o acessório.

Nesta segunda-feira, 14, a jornalista postou novos cliques. "Meu segundo dia em Hanói foi intenso, conhecendo muitos lugares interessantes, como o Pagode Tran Quoc da foto aí de cima- o templo budista mais antigo de Hanói. Fui também no Complexo dedicado ao fundador da nação, Ho Chi Min. Nele, fica outro Pagode famoso, construído em cima de um único pilar. Advinha pq? Pra se assemelhar à flor de lótus, símbolo da pureza", disse.



"Andar de triciclo no coração da capital, nas ruas bemmmm movimentadas, também faz parte de uma tradição de décadas. E confesso que é divertido. Mas o que mais chamou a minha atenção, mesmo, foi a Rua do Trem. Muita gente anda por lá pra tirar foto e ver o trem passar. E o trilho fica literalmente do lado das casas e estabelecimentos comerciais. Muito, mas muito perto, mesmo. Sem dúvida, essa é uma experiência única…", relatou.

Veja as fotos da viagem de Patrícia Poeta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta comenta sobre recuperação após cirurgia

A apresentadora Patrícia Poeta passou por uma cirurgia para tratar uma sinusite crônica. Após o procedimento, ela contou em uma publicação nas redes sociais como está seu processo de recuperação e afirmou que já se sente melhor.

"Não tem aquela frase: “ reage, coloca um cropped?!” Os meus amigos e colegas da TV dizem que “reajo” quando coloco batom vermelho… Quando uso ele, é sinal de que estou começando a voltar ao normal…rs. Eles me conhecem bem…Que bom", iniciou ela na legenda da publicação. Saiba mais aqui!