Paloma Bernardi fala sobre vaidade e rejeita padrões estéticos: “Cada mulher é única”

Aos 40 anos, atriz Paloma Bernardi fala sobre autoestima, autocuidado e os limites que impõe no universo da beleza em entrevista à CARAS Brasil

Com uma carreira marcada por personagens fortes e uma presença sempre luminosa nas telas, Paloma Bernardi (40) falou com exclusividade à CARAS Brasil sobre sua relação com o autocuidado, a vaidade e os desafios impostos pelos padrões de beleza que ainda rondam o universo feminino.

Adepta de uma rotina de bem-estar, a atriz reforça que tudo o que faz tem um único objetivo: se sentir bem consigo mesma, longe das imposições da moda ou das redes sociais. “Os procedimentos que faço não são por influência e sim por um cuidado com o corpo, manutenção da autoestima que eu mesma gosto. Sou uma mulher vaidosa e me cuido. No entanto, os procedimentos que faço não são invasivos. São todos com o propósito de estimular o colágeno no corpo! Já fiz CoolSculpting, por exemplo, faço drenagem, cuido da pele, mas nada que considero invasivo”, explica.

Ainda que esteja sempre impecável em seus trabalhos, Paloma não hesita ao falar sobre a pressão estética enfrentada por mulheres de todas as idades. Para ela, essa cobrança por um visual considerado o ideal é cruel e desconectada da diversidade real da beleza feminina.

“Impor um padrão certo para tantas mulheres incríveis e com belezas tão únicas, personalidades únicas, realmente é muito triste. A pressão estética por um corpo ou um rosto ideal é surreal, não consigo nem mensurar o quanto isso afeta tantas meninas e mulheres no dia a dia”, desabafa.

Entre as prioridades da sua rotina, a atriz destaca o cuidado com a pele e a importância de proteger o corpo do sol, especialmente quando está no Rio de Janeiro. “Hidratação e cuidado com a pele! É importante lembrar a necessidade do protetor solar, eu mesma não saio de casa sem e faço reforço durante o dia, principalmente se estou no Rio de Janeiro. A manutenção natural do bronzeado vem de uma rotina de hidratação de pele, beber bastante água e por aí vai”, completa a atriz.

