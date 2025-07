Pai de Neymar Jr. faz rara aparição com a namorada; saiba quem é

O empresário Neymar Pai, que é pai do jogador de futebol Neymar Jr, curtiu a noite desta sexta-feira, 4, ao lado da sua namorada

O empresárioNeymar Pai, que é pai do jogador de futebol Neymar Jr, curtiu a noite desta sexta-feira, 4, ao lado da sua namorada, Mariane Bernardi, em um evento público. Os dois marcaram presença no show de Henrique e Juliano, no Allianz Parque, em São Paulo, e posaram para os fotógrafos no local.

Para o show da dupla sertaneja, Neymar Pai escolheu uma jaqueta de couro preta, camiseta e calça escura. Já Marina vestiu um macacão vermelho com cinto preto e botões frontais. Ela completou o vistual com uma jaqueta marrom caída sobre os ombros e brincos grandes.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, este é o primeiro relacionamento que Neymar Pai assumiu depois de se separar da ex-mulher, Nadine Gonçalves, em 2016. Neymar Pai e Mariane estão juntos desde 2021, mas só assumiram oficialmente em 2023. Mariane é mãe de Andrei Bernardi, que é amigo de Neymar.

Neymar Pai e Mariana Bernardi — Foto: Eduardo Martins/AgNews

Como é a relação de Neymar com o pai?

Recentemente, Neymar Jr falou sobre a sua relação com o pai, Neymar Pai, ao longo dos anos. "Acho que [a relação com] meu pai sempre foi muito misturada. Antigamente, a gente tinha mais uma relação entre pai e filho. Hoje, acho que se distanciou um pouco mais. A gente conversa ainda, óbvio. Mas é mais profissional. Meu pai me ensinou praticamente tudo. Sempre cuidou de mim, 24 horas. Chega um momento que você não quer mais tanto aquilo, você acaba perdendo o pai", contou Neymar Jr. no documentário Neymar - O Caos Perfeito, lançado em 2022.

"A nossa amizade é muito forte. A gente criou um laço muito grande desde que eu era pequeno e acho que é por isso que nos damos muito bem. Por isso, também, eu confio nele 100% e deixo ele tomar conta da minha carreira fora dos gramados. Isso me ajudou a focar no futebol e a não me preocupar muito com marketing e essas coisas", completou.

