Decoradora revela novos detalhes da festa da filha de Neymar e Amanda Kimberlly

Filha do jogador Neymar Jr e da influenciadora Amanda Kimberlly, Helena completou seu primeiro ano e ganhou uma comemoração intimista

Filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora Amanda Kimberlly, Helena completou seu primeiro ano de vida nesta quinta-feira, 3, e ganhou uma comemoração intimista em um sítio no interior de São Paulo. Agora, novos detalhes do evento foram revelados por Nicole Sarfaty, responsável pela decoração do evento.

No vídeo compartilhado, ela mostrou detalhes da decoração do evento, que teve o tema de ‘Tutuca Land’, que é o apelido da menina e foi inspirado em um jardim encantado. Mesas longas e floridas foram montadas no jardim da propriedade e cobertas por um toldo por causa do tempo frio.

Além disso, a mamãe coruja contratou serviços de personalização para decorações com as letras: HAS -- iniciais do nome da bebê: Helena Azevedo Santos. O bolo de aniversário também aparece no vídeo. Ele foi preparado com diversos detalhes em açúcar, incluindo borboletas e flores. A mesa também foi decorada com outros doces também sofisticados.

“Helena 1 ano, apaixonada por todos os detalhes dessa festa encantadora e intimista! No bom gosto da mamãe Amanda Kimberlly e tia Rafaella, obrigada pela confiança!”, escreveu a decoradora na legenda da publicação.

Nos comentários, Rafaella Santos reagiu: "Ficou tudo perfeito". E outros internautas também deixaram elogios. "O bom gosto da Amanda é indiscutível", falou uma. "Amanda sabe ser sofisticada! Elegante e Leve", destacou outra. "Como eu estava ansiosa para o resultado dessa decoração", confessou uma terceira pessoa.

Neymar celebra aniversário da filha

Neymar Jr usou as redes sociais comemorar o primeiro ano de sua filha. Em seu perfil oficial no Instagram, o jogador de futebol compartilhou uma foto em que a herdeira aparece sentada no chão, usando uma calça jeans, camisa branca, colete e uma sapatinho, e escreveu uma bela mensagem."1 aninho de Helena… Sempre vou fazer o melhor pra você, papai te ama", declarou o atleta do Santos.

