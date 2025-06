Otávio Mesquita revela por que não foi ao enterro de Silvio Santos

Considerando Silvio Santos um pai, Otávio Mesquita revela e explica o motivo de não ter ido ao enterro do ex-patrão; veja o que aconteceu

O apresentador Otávio Mesquita contou o motivo pelo qual não compareceu ao enterro de Silvio Santos no ano passado. Em entrevista para o site Na Telinha, o comunicador revelou que não estava bem, pois considerava o dono do baú um pai.

Quando o fundador do SBT faleceu, Mesquita estava no mesmo hospital, acompanhando a esposa para uma cirurgia. Dormindo em um hotel próximo, o apresentador acordou com a triste notícia da morte de seu patrão.

"Não imaginei que fosse passar por isso. Porque eu sou um cara muito sensível, eu tenho esse problema. Aí eu peguei e fui lá, dei entrevista para todo mundo, explicando que eu não sabia o que era. E aquilo me fez um mal terrível. Fiquei muito, passei mal. Porque você imagina, você no céu, ao lado do seu herói, do seu pai. Dois, né? Sábado e domingo, fiquei realmente triste. E aí, no domingo, eu acordei com muito dor, sabe, tive que, enfim... E eu não consegui também ir no velório, porque eu confesso a você, imagina o que passei" , contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otávio Mesquita (@otaviomesquita)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otávio Mesquita (@otaviomesquita)

Causa da morte de Silvio Santos é revelada pelo hospital

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador no sábado, 17 de agosto, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT teria morrido por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido no sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.

Leia também:Enterro de Silvio Santos aconteceu para amigos e familiares; veja as fotos