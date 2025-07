Nova namorada de Caio Castro exibe momento coladinha com ator

Após algumas semanas de primeira aparição com o galã, nova namorada de Caio Castro posto clique ao lado do ator; veja o registro

A namorada de Caio Castro, a atriz Vitória Bohn, compartilhou uma nova foto ao lado do amado. Neste domingo, 27, a jovem, de 23 anos, postou a selfie ao lado do galã e mostrou que estão bem apaixonados.

Curtindo o final de semana juntinhos, eles apareceram lado a lado. Dando um sorrisinho, o empresário posou para o clique com a companheira enquanto estava no celular.

Para quem não acompanhou, o casal assumiu o relacionamento há algumas semanas. Caio Castro postou as primeiras fotos com Vitória no domingo, 13. As fotos mostraram os dois andando a cavalo e curtindo um chalé perto da natureza no maior clima de romance. Porém, eles ainda não se pronunciaram sobre qual é o status realmente é o deles.

Quem é Vitória Bohn?

Vitória Bohn é gaúcha, natural da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ela começou sua jornada artística ainda na adolescência, quando passou a estudar teatro em Porto Alegre. Sua estreia na televisão aconteceu aos 18 anos, na minissérie Redenção (2018), uma produção do Prime Video ambientada em um universo pós-apocalíptico.

Em 2022, Vitória interpretou Lou na novela Cara e Coragem, da TV Globo. Na história, sua personagem viveu um relacionamento abusivo com Renan (interpretado por Bruno Fagundes). Além da atuação, Vitória também investe na carreira de influenciadora digital e tem cerca de 100 mil seguidores nas redes sociais.

