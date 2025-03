Caio Castro entrega o verdadeiro motivo para sua saída da Globo

Ele contou tudo! Caio Castro abre o jogo sobre sua decisão de encerrar o contrato fixo com a Globo para seguir outra paixão de sua vida

O ator Caio Castro não faz mais parte do elenco fixo da Globo há algum tempo. Agora, ele contou o verdadeiro motivo para ter saído da emissora carioca. Em entrevista no Ticaracaticast, o artista contou que outra paixão falou mais alto, mas é grato pelo que viveu na TV.

“A principal parada é porque estava cansado de fazer coisas que não gostaria de fazer. Tenho o maior reconhecimento pela oportunidade que eu tive. Uniu bem a fome com a vontade de comer”, afirmou ele.

E completou: “Abriram portas para mim, investiram, fizeram acontecer. Sou grato, tenho respeito pelos caras”.

Então, Caio contou que saiu da Globo para se dedicar a ser piloto de automobilismo. “Eu fiz uma opção de me dedicar para as pistas. Eu me dedico as pistas. Não consigo fazer as duas [profissões] com alta performance”, declarou.

Caio Castro mostrou seu carro após acidente na pista

Em novembro de 2024, o ator e piloto Caio Castro usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um álbum de fotos inéditas de sua participação na corrida automobilística Cascavel de Ouro, em Cascavel, no Paraná. Em meio às imagens, o artista revelou que acabou batendo o carro durante a prova.

Apesar do acidente, que aconteceu após vazamento de óleo, Caio destacou a felicidade em poder participar do evento automobilístico. Esbanjando alegria, o famoso surgiu sorridente enquanto recebia atendimento médico por prevenção dentro de uma ambulância.

"A essência do automobilismo brasileiro, a raça, o amor, o talento, o borogodó que a gente tem! Que fim de semana, foi incrível, conheci pilotos, engenheiros, mecas… conheci pessoas que sangravam pelos dedos e lágrimas corriam pelo rosto, com o mesmo propósito… foi um prazer estar com vocês", iniciou o artista na legenda da postagem.

"Mesmo não terminando a corrida, devido ao acidente por vazamento de óleo, fizemos uma pela estreia, largamos de P32, e chegamos em P7… Ano que vem tem mais!", completou Caio Castro. Nos registros publicados pelo ator, é possível perceber os danos do veículo, que ficou bastante amassado na parte traseira.