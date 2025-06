Noiva de Gui Santos se manifesta sobre vídeo do jogador em festa

Júlia Lawrenz se pronunciou após viralizar um vídeo de seu noivo, o jogador de basquete Gui Santos, com várias mulheres na balada

A jogadora de vôlei Júlia Lawrenz usou as redes sociais para se pronunciar sobre um vídeo que viralizou na internet e levantou rumores de traição de seu noivo, o jogador da NBA Gui Santos. Na gravação, o atleta aparece com várias mulheres em uma balada de Brasília, dias antes dele pedir então namorada em casamento.

"Vou ser rápida e direta sobre algumas notícias que estão repercutindo por aí. Recebi muitas mensagens de vocês perguntando se tá tudo bem, o que tá acontecendo... E eu vou ser direta, gente: nada mais do que uma notícia de sensacionalismo. Eu e o Gui estamos super bem, está tudo ótimo", disse ela no começo do vídeo.

Em seguida, Júlia deixou claro que sabia onde e com quem Gui estava, além disso, a atleta contou que conhece as mulheres que aparecem na gravação. "Eu sabia exatamente onde ele tava, com quem ele tava. Eu conheci todas as pessoas naquele vídeo. Naquele vídeo tem a prima dele, tem uma amiga nossa, uma amiga do casal, que é a namorada do melhor amigo dele. Ela é muito próxima da gente, muito próxima do Gui", esclareceu. "Quem tava com a gente agora em São Paulo viu como nós dois somos pessoas muito extrovertidas, pessoas que abraçam, que conversam, que dançam. A gente é assim, nós dois somos, não tem nada diferente do que a gente é", acrescentou.

Depois, a jogadora de vôlei também falou sobre o corte do vídeo que viralizou. "Obviamente ali teve um corte no qual eles quiseram colocar uma coisa mais sensacionalista, mas ele é assim com todas as pessoas, com todos os amigos dele, com toda a família, comigo, obviamente. Tá tudo bem, graças a Deus eu tô vivendo uma fase muito boa da minha vida, que a gente tá bem, e que eu tô muito ansiosa para esse capítulo novo nosso", finalizou.

Confira:

Equipe de Gui Santos se pronuncia sobre o vídeo polêmico

A assessoria de Gui Santos, único jogador brasileiro na NBA, se pronunciou nesta sexta-feira, 6, após viralizar na internet um vídeo do jogador de basquete com várias mulheres em uma boate de Brasília, dias antes dele pedir a namorada, Júlia Lawrenz, em casamento.

Em nota enviada ao portal LeoDias, a equipe explicou que as pessoas que aparecem na gravação são pessoas próximas do atleta. "Sobre as imagens divulgadas: As pessoas que aparecem são pessoas do ciclo de amizades/família de Gui Santos, inclusive uma prima (com quem aparece abraçado em uma das fotos) e a namorada de um de seus melhores amigos (com quem aparece dançando próximo). Julia, noiva de Gui, não estava no dia, sabia da ida de Gui à comemoração com o grupo de amigos", informaram.

