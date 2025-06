Equipe de jogador da NBA se pronuncia sobre vídeo com mulheres antes de noivado

A equipe de Gui Santos, único brasileiro na NBA, divulgou uma nota após o jogador ser flagrado em uma boate antes de pedir Júlia Lawrenz em casamento

A assessoria de Gui Santos, único jogador brasileiro na NBA, se pronunciou nesta sexta-feira, 6, após viralizar na internet um vídeo do jogador de basquete com várias mulheres em uma boate de Brasília, dias antes dele pedir a namorada, Júlia Lawrenz, em casamento.

Em nota enviada ao portal LeoDias, a equipe explicou que as pessoas que aparecem na gravação são pessoas próximas do atleta. "Sobre as imagens divulgadas: As pessoas que aparecem são pessoas do ciclo de amizades/família de Gui Santos, inclusive uma prima (com quem aparece abraçado em uma das fotos) e a namorada de um de seus melhores amigos (com quem aparece dançando próximo). Julia, noiva de Gui, não estava no dia, sabia da ida de Gui à comemoração com o grupo de amigos", informaram.

Entenda o caso

Gui, que atualmente joga no Golden State Warriors, anunciou nesta última quinta-feira, 5, que pediu Júlia em casamento: "Ela disse sim", escreveu ele ao postar o vídeo em que aparece em um jantar romântico com a amada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gui Santos 🦁 (@guisantos_4)

No dia seguinte ao pedido, o jogador se viu em uma grande polêmica após o portal LeoDias divulgar um vídeo em que ele aparece cercado de mulheres. Em uma das gravações, o atleta aparece frente a frente com uma mulher, com os rostos próximos. Depois, ele foi flagrado segurando o rosto dela com as duas mãos. Além disso, o jogador dançou e abraçou uma segunda mulher, e também surgiu com o braço em volta de uma terceira.

Gui Santos e Júlia Lawrenz estão juntos desde 2020. Eles se conheceram no Clube Círculo Militar do Paraná, quando a jovem ainda atuava na base do vôlei feminino. Desde então, eles mantêm um relacionamento à distância, já que ele mora nos Estados Unidos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Leia também:Dani Souza proibiu Dentinho de ir para o BBB; saiba o motivo da decisão