Naiara Azevedo revela ter sonho de ser mãe após novo relacionamento

A cantora Naiara Azevedo conta sobre seu relacionamento com empresário Bruno Carneiro e fala sobre os novos planos de aumentar a família

Nesta semana, a cantora Naiara Azevedo revelou quais são seus planos para sua família no futuro. A artista assumiu o relacionamento com o empresário Bruno Carneiro no ano passado, e começou a sonhar em ser mãe.

A ex-BBB disse que andou sonhando com a maternidade, mas que não sabe quando a família receberá um novo membro. “Quero ter filhos, não só um, quero ter mais. Mas vai ser na hora... Se Deus mandar agora... Na hora que mandar é muito bem-vindo. Se for necessário fazer qualquer tipo de tratamento, nosso objetivo é nossa família. Independentemente se for de forma natural, adotado, da forma que for, vai ser uma família muito amada”, revelou a cantora em entrevista à revista Quem.

Naiara contou que tem uma boa relação com seu enteado João Gabriel. “Amo o João Gabriel, que é o filho do Bruno. É uma coisa que esse sentimento tem que ser natural, vir naturalmente. Ele é uma criança maravilhosa, muito agradável, muito educado, não tem como não amar o João, muito querido. Como não amar um pedacinho da pessoa que você ama?”, contou a artista.

A sertaneja ressaltou que seu novo relacionamento a fez ter certeza de que nunca havia amado antes. “Não estou redescobrindo o amor, tenho certeza que nunca tinha amado antes. Estou vivendo a melhor fase da minha vida, tanto no amor, quanto minha espiritualidade, minha carreira”, comentou ela.

A saúde de Naiara Azevedo

A cantora Naiara Azevedo (35), foi diagnosticada com menopausa precoce aos 28 anos, após sentir sintomas como calores intensos, insônia e ganho de peso rápido. Desde então, a artista afirma estar cuidando de sua saúde.

“Sempre estou acompanhando, cuidando, é uma coisa que a gente não para. Não é só sobre a menopausa, por ser mulher. De seis em seis meses, faço um check up geral para cuidar não só desse lado meu, mas de tudo", revelou ela.

