Naiara Azevedo posta fotos raríssimas com o namorado

Há um ano com o empresário Bruno Carneiro, Naiara Azevedo posta cliques inéditos com o amado e se declara no Dia dos Namorados; veja

A cantora Naiara Azevedo compartilhou fotos raríssimas com seu namorado, o empresário Bruno Carneiro. Nesta quinta-feira, 12, a artista aproveitou o Dia dos Namorados e compartilhou os cliques inéditos com seu amado.

Para quem não sabe, a ex-BBB assumiu o romance com o moço em abril de 2024. Bem discreta com a relação atual, após ter sido casada por nove anos, a famosa resolveu abrir um pouco de sua intimidade e exibir os registros apaixonados com seu eleito.

"Você é o motivo que me faz querer voltar pra casa! No seu abraço encontrei significado para a palavra Lar! Te amo vida" , escreveu ela sobre o sentimento que sente por Bruno Carneiro.

Esta foi a primeira vez que Naiara Azevedo assumiu um relacionamento desde o término conturbado com Rafael Cabral, em 2021. Recentemente, a cantora chegou a denunciar seu ex-marido contra violência física, psicológica e patrimonial. Em março do ano passado, ele chegou a ser indiciado pelo caso.

Naiara Azevedo prestou queixa

A cantora Naiara Azevedo registrou queixa após ser vítima de violência doméstica. Ela procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência que teria acontecido horas antes.

A artista foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) dentro da central, em Goiânia. As informações são do G1, que conversou com um agente que estava no local. Ele confirmou a história.

“A Naiara esteve aqui na Central de Flagrantes e nós a encaminhamos para a Deam que fica aqui dentro por violência doméstica”. Até o momento, a assessoria da artista e os familiares ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Muito querida no meio sertanejo, Naiara Azevedoestourou em todo o Brasil com o hit 50 Reais. Ela também ganhou fãs quando participou do BBB 22. Apesar da curta participação, ela fez sucesso com seu jeito espontâneo.