Multibilionário compra 'carro voador' por R$ 700 mil e exibe primeiro passeio

Prodígio da tecnologia: Conheça Palmer Luckey, o multibilionário de 32 anos que adquiriu um 'carro voador' avaliado em R$ 700 mil

O sonho de voar paira sobre a humanidade há séculos, mas foi com a visão de um bilionário da tecnologia que ele se materializou de uma forma surpreendente e luxuosa. Aos 32 anos, Palmer Luckey, uma figura já icônica do Vale do Silício, virou manchete internacional ao adquirir um "carro voador" e exibir seu primeiro passeio.

A aeronave, um veículo elétrico de pouso e decolagem vertical (eVTOL) da startup sueca Jetson, custou cerca de 700 mil reais, equivalentes a 128 mil dólares. O feito não apenas reforça o crescente mercado de mobilidade aérea, mas também posiciona Luckey, mais uma vez, como um dos nomes mais ousados e influentes da nova geração de empreendedores globais.

Conhecido por sua trajetória meteórica e por ser um dos pioneiros da realidade virtual, o multibilionário agora investe em uma nova fronteira, misturando tecnologia pessoal e defesa privada, áreas que domina com maestria.

A Jornada de Palmer Luckey

Aos 32 anos, Palmer Luckey já tem uma história de vida digna de Hollywood. Sua ascensão começou com a fundação da Oculus VR, uma startup que revolucionou o mercado de realidade virtual com o inovador headset Oculus Rift. Em 2014, a empresa foi comprada pelo Facebook (hoje Meta) por impressionantes 2 bilhões de dólares, catapultando Luckey ao status de bilionário.

No entanto, sua trajetória não parou por aí. Após deixar a Meta, ele fundou a Anduril Industries, uma empresa de tecnologia de defesa que rapidamente se tornou um nome de peso, com contratos bilionários para fornecer sistemas de vigilância e drones autônomos para agências governamentais e militares.

A compra do "carro voador" Jetson One não é apenas um "capricho", mas a manifestação de um interesse genuíno pela inovação em mobilidade. Em uma entrevista recente, ele comparou o futuro da aviação pessoal à ascensão do carro, prevendo que, em breve, a propriedade de um veículo aéreo se tornará uma realidade para muitos.

Os detalhes do 'carro voador'

O Jetson One, veículo escolhido por Palmer Luckey, é uma pequena e ágil aeronave elétrica, projetada para uma única pessoa. Seu design se assemelha mais a um drone gigante do que a um carro tradicional, com quatro braços que se estendem do corpo principal, cada um com duas hélices duplas.

A simplicidade de seu funcionamento é um dos seus maiores atrativos: ele é operado por um joystick e tem um software de voo que facilita o controle, tornando a pilotagem acessível mesmo para aqueles sem licença de piloto, pelo menos nos Estados Unidos.

O Jetson One atinge uma velocidade máxima de cerca de 102 km/h e tem uma autonomia de voo de aproximadamente 20 minutos, o que o torna ideal para trajetos curtos. Embora ainda não esteja autorizado para voos comerciais, a expectativa é que a regulamentação avance nos próximos anos, impulsionada por casos de sucesso como o de Palmer Luckey.

