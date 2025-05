Monique Alfradique posta fotos raras com o namorado: 'Feliz em ter você'

A atriz Monique Alfradique chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos ao lado de seu namorado; confira!

Monique Alfradique chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques raros ao lado do namorado, o empresário paulistano José Roberto Ermírio de Moraes Filho.

A atriz marcou presença no festival nesta segunda-feira, 26, e impressionou ao surgir com um look deslumbrante ao lado do amado. Para o evento, ela apostou em um vestido longo justo e com um decote generoso. Já seu namorado com um smoking preto.

Além de mostrar o look do casal, Monique compartilhou uma foto em que aparece beijando o empresário. Na legenda, ela agradeceu a companhia dele. "Em meio à correria da vida e de trabalho, ele veio e fez tudo ser mais especial. Feliz em ter você sempre do meu lado! My partner", escreveu ela.

Os internautas elogiaram o casal. "Lindos, casalzão", disse uma seguidora. "Você está maravilhosa", comentou outra. "Belíssimos", falou uma fã.

Confira:

Monique Alfradique está confirmada no elenco de 'Êta Mundo Melhor'

A atriz Monique Alfradique está confirmada no elenco da próxima novela das 18h da Globo, Êta Mundo Melhor, continuação de Êta Mundo Bom (2016). A trama, que estreia em junho deste ano, é escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, e conta com a direção de Amora Mautner. No folhetim, ela interpretará a personagem Tamires, uma mulher bonita e sedutora que será a nova gerente do Dancing.

"Viver a personagem Tamires na novela 'Êta Mundo Melhor', com direção da maravilhosa Amora Mautner, será uma experiência incrível! Ela é uma mulher cheia de nuances, sedutora, com uma personalidade forte e intrigante. Estou muito animada para explorar essa história e compartilhar essa jornada com o público. E trabalhar novamente com o Walcyr Carrasco é um privilégio, e tenho certeza de que essa novela vai conquistar o coração de todo mundo!", disse a famosa. Veja a publicação!

