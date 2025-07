Monica Benini comenta após revelar diagnóstico da filha com Junior Lima: 'Mais uma vez'

A modelo Monica Benini fez um novo desabafo após revelar que sua filha caçula com o cantor Junior Lima recebeu um diagnóstico

A modelo Monica Benini usou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para compartilhar um novo desabafo após revelar que sua filha caçula, Lara, de três anos, de seu relacionamento com o cantor Junior Lima, foi diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins. Na publicação, ela agradeceu o apoio que recebeu dos fãs.

Em um vídeo publicado nos stories, ela contou que recebeu muitas mensagens sobre o assunto e aconselhou quem está com dúvidas ou sintomas a procurar um médico nefrologista. E adicionou: "Eu quero agradecer mais uma vez por todas as mensagens, todas as orações, toda a energia boa, maravilhoso isso tudo. Essa corrente de energia boa só vai fazer bem para a Larinha. Então, muito obrigada" , agradeceu a modelo.

Como Junior e Monica revelaram o diagnóstico?

Em um vídeo compartilhado na última terça-feira, 22, eles contaram: "Nossa filha, Lara, foi recentemente diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e que ainda é pouco conhecida. Essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força. ela já está em tratamento e está respondendo super bem, sendo acompanhada por médicos incríveis, com um progresso positivo!", revelaram na legenda.

O que é Síndrome nefrótica?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevistou a Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que explicou sobre a síndrome.

"A Síndrome Nefrótica é uma condição clínica caracterizada pela perda excessiva de proteínas pela urina, o que provoca um desequilíbrio importante no organismo da criança. Isso acontece porque os rins, que funcionam como filtros, passam a permitir a saída de proteínas que deveriam ser mantidas no sangue, especialmente a albumina. Como resultado, a criança desenvolve inchaços no corpo, principalmente ao redor dos olhos, nas pernas e no abdome", explicou. Leia a entrevista completa.

