Médica explica diagnóstico da filha de Junior Lima: 'Provoca um desequilíbrio'

Junior Lima e Monica Benini revelaram que a filha recebeu um diagnóstico; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Renata Castro explica o caso

Junior Lima e Monica Benini usaram as redes sociais na manhã desta terça-feira, 22, para revelar um problema de saúde de sua filha caçula, Lara, de três anos. Discretos sobre a vida pessoal, o casal revelou que achou importante contar que a menina foi diagnosticada com Síndrome Nefrótica , uma condição que afeta os rins.

O que diz a médica pediatra?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ela explica.

"A Síndrome Nefrótica é uma condição clínica caracterizada pela perda excessiva de proteínas pela urina, o que provoca um desequilíbrio importante no organismo da criança. Isso acontece porque os rins, que funcionam como filtros, passam a permitir a saída de proteínas que deveriam ser mantidas no sangue, especialmente a albumina. Como resultado, a criança desenvolve inchaços no corpo, principalmente ao redor dos olhos, nas pernas e no abdome", declara.

Quais os sintomas?

Segundo a pediatra, os sintomas mais comuns incluem:

Inchaço, que geralmente começa ao redor dos olhos e pode se espalhar para pernas, pés e barriga;

Urina espumosa ou em menor quantidade;

Ganho de peso rápido (por retenção de líquidos);

Cansaço e palidez;

Em alguns casos, infecções e aumento do colesterol e triglicérides no sangue.

A doença afeta crianças?

Embora não seja extremamente comum, a Dra. Renata Castro reforça que a síndrome Nefrótica pode sim acometer crianças, especialmente entre os 2 e 6 anos de idade. A forma mais frequente nessa faixa etária geralmente responde bem ao tratamento: "É importante saber que, apesar de ser uma condição delicada, a grande maioria das crianças evolui bem quando tratada de forma adequada e acompanhada por equipe médica especializada", menciona.

Exige atenção

Junior e Mônica aproveitaram para alertar os seguidores e reforçaram a importância do diagnóstico precoce nesta síndrome: "Queremos aproveitar para alertar todas as famílias sobre as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce. Se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. A identificação rápida faz toda a diferença!", afirmaram. Por isso, a Dra. Renata Castro menciona.

"A identificação precoce dos sintomas e o início do tratamento adequado são fundamentais para evitar complicações. O olhar atento da família e o acompanhamento por um pediatra são essenciais. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhores são as chances de controlar os sintomas e garantir qualidade de vida à criança", finaliza a médica pediatra.

