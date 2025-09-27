Miss da Jamaica é encontrada sem vida em apartamento aos 26 anos

[ Alerta gatilho: Este texto aborda tópicos sensíveis sobre saúde mental e episódios depressivos. Caso sinta necessidade, o Centro de Valorização da Vida (CVV) promove apoio emocional com atendimentos gratuitos a qualquer pessoa pelo telefone 188]

Ex-participante do Miss Universo Jamaica, Tyra Spaulding foi encontrada sem vida na última terça-feira, 23, no apartamento onde morava. Segundo a Polícia Jamaicana informou ao jornal local ‘Jamaica Gleaner’, a jovem, de apenas 26 anos, foi localizada por um parente em um dos quartos da residência.

Autoridades acreditam que Tyra, que passava por momento delicado em sua saúde mental, possa ter tirado a própria vida. Em vídeos publicados recentemente, a Miss chegou a expressar seu descontentamento com a vida. Além disso, ela contou que estava mal após se demitir de um emprego exaustivo.

“Eu sai do meu emprego que era das 9h às 17h. Foi uma decisão terrível porque minha saúde mental simplesmente despencou“, declarou ela em um registro divulgado em agosto deste ano. Ainda de acordo com Tyra Spaulding, o antigo chefe estava custeando seu tratamento psicológico. Até o momento, não há mais informações sobre a morte da Miss.

Miss Universe Jamaica se despede de Tyra Spaulding

A organização Miss Universe Jamaica confirmou a morte de Tyra Spaulding na quarta-feira, 24, por meio de uma publicação nas redes sociais. No comunicado, a instituição lamentou a partida precoce da jovem, descrita por eles como uma “alma radiante”.

“Os nossos corações estão pesados enquanto choramos a perda da bela Tyra Spaulding. Ela era uma alma radiante e um ser humano incrível. Sua luz, graça, beleza e espírito bondoso tocaram todas as vidas que ela encontrou, deixando memórias que nunca desaparecerão“, declarou a organização.

E completaram: “Ela tinha um sorriso que iluminava todos os cômodos, trazendo calor e alegria a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Nós, na Organização Miss Universo Jamaica, mantemos a família, amigos e entes queridos de Tyra nas nossas sinceras orações enquanto celebramos a linda vida que ela compartilhou conosco“.

Influenciadora morre aos 14 anos após batalha contra o câncer

Zuza Beine, influenciadora de apenas 14 anos, faleceu no início desta semana após uma longa batalha contra a leucemia mieloide aguda. A jovem, conhecida por compartilhar sua rotina em meio ao tratamento da doença, recebeu o diagnóstico de câncer aos 3 anos de idade.

A notícia da partida de Zuza, ocorrida no dia 22 de setembro, foi informada pelos familiares da adolescente em seu perfil oficial. “Ela viveu 11 dos seus 14 anos com um câncer implacável, mas viveu de forma mais plena e grata do que a maioria. Ela mudou-nos para sempre, e a sua morte também irá“, escreveram.

“Não é coincidência para nós que o último vídeo que ela fez captura aquilo pelo qual ela estava grata — um testemunho de uma vida cheia de beleza e sofrimento. Mais do que tudo, ela queria ser uma criança normal e saudável. Mas o que tornou a vida dela tão bonita foi como ela aprendeu a enfrentar as circunstâncias mais difíceis, como a sua doença, e ainda viver plenamente“, completou a família, por fim.

