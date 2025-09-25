Influenciadora morre aos 14 anos após longa batalha contra o câncer
Família de Zuza Beine, diagnosticada com câncer aos 3 anos de idade, lamentou a morte da influenciadora: 'Queria ser uma criança normal'
A influenciadora Zuza Beine, de apenas 14 anos, faleceu no início desta semana após uma longa batalha contra um câncer. A jovem, conhecida por compartilhar sua rotina em meio ao tratamento da doença, foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda aos 3 anos de idade.
A notícia da partida precoce de Zuza, ocorrida no dia 22 de setembro, foi informada em seu perfil oficial através da família. “Ela viveu 11 dos seus 14 anos com um câncer implacável, mas viveu de forma mais plena e grata do que a maioria. Ela mudou-nos para sempre, e a sua morte também irá“, escreveram.
“Não é coincidência para nós que o último vídeo que ela fez captura aquilo pelo qual ela estava grata — um testemunho de uma vida cheia de beleza e sofrimento. Mais do que tudo, ela queria ser uma criança normal e saudável. Mas o que tornou a vida dela tão bonita foi como ela aprendeu a enfrentar as circunstâncias mais difíceis, como a sua doença, e ainda viver plenamente“, completaram os familiares, por fim.
Com mais de quatro milhões de seguidores em suas redes sociais, Zuza Beine costumava compartilhar registros de seu dia a dia, viagens, skin care e suas idas frequentes ao hospital.
Morre Anne, filha da modelo Schynaider Moura, aos 16 anos
A adolescente Anne-Marie Garnero, filha da modelo Schynaider Moura, faleceu aos 16 anos no último domingo, 21, após sofrer uma parada cardíaca. A jovem, diagnosticada com cardiomiopatia dilatada, que é uma condição que aumenta o tamanho do coração e prejudica o bombeamento do sangue, realizou um transplante há cerca de três anos.
A despedida de Anne-Marie, marcada por muita emoção, aconteceu na manhã de terça-feira, 23, no Cemitério Parque Morumby, em São Paulo. Amigos e familiares estiveram presentes para se despedir da jovem e prestar uma última homenagem.
Logo após o sepultamento, Schynaider Moura compartilhou uma foto das coroas de flores que foram colocadas ao lado do túmulo da filha e agradeceu o carinho de todos neste momento de luto.
“Que momento lindo! Que benção poder dar um último adeus ao corpo físico rodeada de amor, carinho e pessoas que fizeram, que fazem e que construíram toda a história da Anne. Ver todos hoje engrandece meu coração de mãe, tenho recebido muitas mensagens e hoje quebraram os pedidos de coroas de flores com mensagens lindas para homenagear a Anne. Só tenho a agradecer a todos presentes fisicamente e energeticamente. Obrigada!“, disse Schynaider.
