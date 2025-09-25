Influenciadora morre aos 14 anos após longa batalha contra o câncer

Família de Zuza Beine, diagnosticada com câncer aos 3 anos de idade, lamentou a morte da influenciadora: 'Queria ser uma criança normal'

A influenciadora Zuza Beine, de apenas 14 anos, faleceu no início desta semana após uma longa batalha contra um câncer. A jovem, conhecida por compartilhar sua rotina em meio ao tratamento da doença, foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda aos 3 anos de idade.

A notícia da partida precoce de Zuza, ocorrida no dia 22 de setembro, foi informada em seu perfil oficial através da família. “ Ela viveu 11 dos seus 14 anos com um câncer implacável, mas viveu de forma mais plena e grata do que a maioria. Ela mudou-nos para sempre, e a sua morte também irá “, escreveram.

“ Não é coincidência para nós que o último vídeo que ela fez captura aquilo pelo qual ela estava grata — um testemunho de uma vida cheia de beleza e sofrimento. Mais do que tudo, ela queria ser uma criança normal e saudável. Mas o que tornou a vida dela tão bonita foi como ela aprendeu a enfrentar as circunstâncias mais difíceis, como a sua doença, e ainda viver plenamente “, completaram os familiares, por fim.

Com mais de quatro milhões de seguidores em suas redes sociais, Zuza Beine costumava compartilhar registros de seu dia a dia, viagens, skin care e suas idas frequentes ao hospital.

Morre Anne, filha da modelo Schynaider Moura, aos 16 anos

A adolescente Anne-Marie Garnero, filha da modelo Schynaider Moura, faleceu aos 16 anos no último domingo, 21, após sofrer uma parada cardíaca. A jovem, diagnosticada com cardiomiopatia dilatada, que é uma condição que aumenta o tamanho do coração e prejudica o bombeamento do sangue, realizou um transplante há cerca de três anos.

A despedida de Anne-Marie, marcada por muita emoção, aconteceu na manhã de terça-feira, 23, no Cemitério Parque Morumby, em São Paulo. Amigos e familiares estiveram presentes para se despedir da jovem e prestar uma última homenagem.

Logo após o sepultamento, Schynaider Moura compartilhou uma foto das coroas de flores que foram colocadas ao lado do túmulo da filha e agradeceu o carinho de todos neste momento de luto.

“Que momento lindo! Que benção poder dar um último adeus ao corpo físico rodeada de amor, carinho e pessoas que fizeram, que fazem e que construíram toda a história da Anne. Ver todos hoje engrandece meu coração de mãe, tenho recebido muitas mensagens e hoje quebraram os pedidos de coroas de flores com mensagens lindas para homenagear a Anne. Só tenho a agradecer a todos presentes fisicamente e energeticamente. Obrigada!“, disse Schynaider.

