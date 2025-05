Milton Cunha faz aparição rara ao lado do namorado 20 anos mais jovem

O carnavalesco Milton Cunha surge em foto na companhia do namorado, Vítor Moraes, durante a celebração de um aniversário no último fim de semana

O carnavalesco Milton Cunha, de 63 anos, surgiu em uma foto tirada ao lado de seu namorado, Vítor Moraes, de 42, durante a festa de aniversário do jornalista Bruno Chateaubriand, de 50, realizada no último final de semana . Na imagem, publicada nos stories do perfil de Vítor no Instagram, o casal aparece de mãos dadas enquanto Milton olha para o amado com um olhar apaixonado.

A festa de aniversário aconteceu na Orla de Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro. O casal assumiu o namoro publicamente em março, durante o Carnaval. Carioca e praticante de ioga, Vítor é corretor imobiliário e já trabalhou como analista.

Confira, abaixo, o registro raro dos dois:

Milton Cunha faz aparição rara ao lado do namorado - Foto: Reprodução / Instagram

