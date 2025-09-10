CARAS Brasil
  Maya Massafera revela planos sobre maternidade e vontade de ter filhos
Atualidades / Planos

Maya Massafera revela planos sobre maternidade e vontade de ter filhos

Influenciadora Maya Massafera respondeu perguntas de seguidores e comentou vida pessoal, transição e curiosidades: "Uma responsabilidade muito grande"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 21h19

Maya Massafera
Maya Massafera - Foto: Reprodução / Instagram

Maya Massafera utilizou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para abrir uma sessão de perguntas com os seguidores. A influenciadora abordou diferentes temas, incluindo planos para o futuro, experiências pessoais e curiosidades sobre sua rotina.

Sobre a maternidade, Maya contou que, por enquanto, não pretende ter filhos. Para ela, a decisão está ligada à responsabilidade que envolve criar uma criança. “Por enquanto eu não pretendo ter filhos. Eu acho uma responsabilidade muito grande e eu quero aproveitar um pouco mais a vida sem filhos, sem essa responsabilidade”, explicou.

A influenciadora ainda comentou que cuida de dois cachorros e, por isso, imagina o quanto a maternidade exige dedicação. “Eu já tenho dois cachorros, dá um trabalho, eu coloco eles em primeiro lugar, então imagino como filho o quanto deve ser mais responsabilidade, digamos assim. Então no momento não, talvez no futuro sim, porque eu não quero ter essa responsabilidade em criar um ser humano por enquanto”, completou.

Cirurgia mais difícil

Maya também foi questionada sobre o processo de transição de gênero e revelou que a cirurgia mais difícil que enfrentou foi a das costelas. “Com certeza foi a cirurgia da costela. Porque a gente fica três meses engessada, aí às vezes de madrugada acordava com desespero, com falta de ar”, contou.

A influenciadora detalhou que o procedimento é bastante delicado. “Na costela a gente não tira uma costela para afinar a cintura, a gente quebra costela. Eu quebrei a costela e você tem que ficar tipo três meses enfaixada como se fosse um corpete muito apertado que você não pode tirar de maneira alguma, só pode tirar para tomar banho rapidinho e põe de volta porque o osso calcifica”, explicou.

O procedimento, segundo a influenciadora, resultou em uma redução de cerca de 10 cm na cintura.

Leia também: Maya Massafera choca fãs ao aparecer após procedimento

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

maternidadefilhosMaya Massafera

