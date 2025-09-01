CARAS Brasil
  Marina Ruy Barbosa responde comentários sobre aparência
Atualidades / Desabafo

Marina Ruy Barbosa responde comentários sobre aparência

A atriz Marina Ruy Barbosa se revolta e responde algumas críticas sobre sua aparência: “Parar para atender pessoas deveria ser algo legal, não?"

por Giovanna F Campos
Publicado em 01/09/2025, às 19h58

Marina Ruy Barbosa
Marina Ruy Barbosa - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Marina Ruy Barbosa se tornou alvo de críticas nas redes sociais durante esta semana. A artista, que está em meio às gravações de seu próximo projeto, foi gravada ao descer do carro para cumprimentar os fãs. O vídeo ganhou uma repercussão negativa nas redes sociais.

Após um dia corrido de trabalho, Marina aproveitou o tempo livre para conversar com seus fãs que aguardavam na rua. A artista tirou fotos e explicou que estava cansada devido à correria de sua rotina. “Estou com uma carinha de cansada, gente”, comentou ela. O momento acabou sendo registrado.

Pouco depois, o vídeo da atriz foi parar em páginas de fofoca nas redes sociais. Internautas criticaram a aparência da atriz, principalmente o seu cabelo. “O cabelo só a palha”, disse um usuário. “Ela saiu do natural único e saudável para ressecado e arrebentado igual a todas”, escreveu um seguidor.

A atriz logo rebateu algumas falas maldosas, e deixou claro que sua aparência vai além do cansaço, mas sim a caracterização de sua nova personagem. “A caracterização do filme que estou fazendo. Uma cientista que passa meses na Antártida. A gente constrói o cabelo exatamente para deixar com esse aspecto que a trama pede”, respondeu ela.

O cabelo assim faz parte da caracterização da minha personagem nova em um filme que eu estava rodando. Nesse dia, eu estava saindo de um dia de trabalho na madrugada”, reforçou a atriz em outro comentário.

Marina também recebeu comentários que afirmavam que “ela parecia estar bêbada” ou que estava fora de si. “Ela está bem? Nada a ver com a moça que estamos acostumados a ver”, relatou um internauta.

Depois de passar o dia todo gravando cenas super séries intensas, tratando de violência, estupro, sair na madrugada e parar para atender pessoas deveria ser algo legal, não?”, respondeu a artista.

Giovanna F Campos

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

