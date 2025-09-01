Marina Ruy Barbosa responde comentários sobre aparência

A atriz Marina Ruy Barbosa se revolta e responde algumas críticas sobre sua aparência: “Parar para atender pessoas deveria ser algo legal, não?"

A atriz Marina Ruy Barbosa se tornou alvo de críticas nas redes sociais durante esta semana. A artista, que está em meio às gravações de seu próximo projeto, foi gravada ao descer do carro para cumprimentar os fãs. O vídeo ganhou uma repercussão negativa nas redes sociais.

Após um dia corrido de trabalho, Marina aproveitou o tempo livre para conversar com seus fãs que aguardavam na rua. A artista tirou fotos e explicou que estava cansada devido à correria de sua rotina. “Estou com uma carinha de cansada, gente”, comentou ela. O momento acabou sendo registrado.

Pouco depois, o vídeo da atriz foi parar em páginas de fofoca nas redes sociais. Internautas criticaram a aparência da atriz, principalmente o seu cabelo. “O cabelo só a palha”, disse um usuário. “Ela saiu do natural único e saudável para ressecado e arrebentado igual a todas”, escreveu um seguidor.

A atriz logo rebateu algumas falas maldosas, e deixou claro que sua aparência vai além do cansaço, mas sim a caracterização de sua nova personagem. “A caracterização do filme que estou fazendo. Uma cientista que passa meses na Antártida. A gente constrói o cabelo exatamente para deixar com esse aspecto que a trama pede”, respondeu ela.

“O cabelo assim faz parte da caracterização da minha personagem nova em um filme que eu estava rodando. Nesse dia, eu estava saindo de um dia de trabalho na madrugada”, reforçou a atriz em outro comentário.

Marina também recebeu comentários que afirmavam que “ela parecia estar bêbada” ou que estava fora de si. “Ela está bem? Nada a ver com a moça que estamos acostumados a ver”, relatou um internauta.

“Depois de passar o dia todo gravando cenas super séries intensas, tratando de violência, estupro, sair na madrugada e parar para atender pessoas deveria ser algo legal, não?”, respondeu a artista.

