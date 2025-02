Marido revela que Lilian Knapp decidiu como seria sepultada: 'Foi embora como queria'

Marido de Lilian Knapp, o produtor musical Cadu Nolla, contou que a cantora deixou orientações sobre como queria que fosse o seu último adeus

Marido de Lilian Knapp, o produtor musical Cadu Nolla, contou que a cantora deixou orientações sobre como queria que fosse o seu último adeus. Conhecida por fazer parte da dupla Leno & Lilian, que fez sucesso no Brasil nas décadas de 1960 e 1970, ela faleceu aos 76 anos no sábado, 22, vítima de um tumor agressivo na pelve.

Em entrevista ao jornal Extra divulgada nesta terça-feira, 25, Cadu contou que o enterro aconteceu no último sábado e seguiu as tradições islâmicas a pedido da própria cantora, que se converteu para a religião muçulmana há 3 anos.

"L ilian fez sua reversão há três anos na mesquita do Pari, com o Sheik Rodrigo. Viveu intensamente essa religião e foi embora como queria, dentro das tradições com os rituais islâmicos" , detalhou Cadu, que contou como foram os últimos momentos com a amada.

"Depois da cerimônia de sepultamento, dentro das leis islâmicas, pude estar em contato com ela até o último minuto que ela esteve aqui. Pude acariciá-la, soltar as amarras do tecido de linho branco que envolvia o seu corpo e deixá-la entrar no paraíso, encontrar os queridos parentes e amigos, seguindo assim sua jornada imortal".

Como é o enterro?

Ainda segundo o portal, no enterro islâmico, o falecido passa por um ritual de purificação antes do sepultamento, no qual seu corpo é lavado com água limpa de três a sete vezes. Em seguida, é envolvido em um tecido simples, cobrindo da cabeça aos pés. O velório costuma ser breve e, geralmente, a pessoa é enterrada diretamente na terra, sem caixão, com o corpo voltado para a direção de Meca.

A carreira de Lilian Knapp

A artista foi um dos grandes nomes da Jovem Guarda e emplacou sucessos como Sou Rebelde e Devolva-me. Em dupla com o irmão, Leno, conquistou o público com músicas como Pobre Menina e Eu Não Sabia Que Você Existia. Após a morte dele, em dezembro de 2022, Lilian seguiu carreira solo.

Leia também: Marido de Lilian Knapp se despede da cantora em homenagem emocionante