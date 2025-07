Marido de Tati Machado faz desabafo emocionante sobre a morte do filho: 'Me ensina'

Marido da apresentador Tati Machado, o fotógrafo Bruno Monteiro compartilhou um desabafo em suas redes sociais sobre o luto

Marido da apresentador Tati Machado, o fotógrafo Bruno Monteiro compartilhou um desabafo em suas redes sociais sobre o luto nesta quinta-feira, 4. Cerca de dois meses após a perda do filho na reta final da gravidez, ele compartilhou um texto comovente durante uma viagem de férias com a esposa à região Norte do Brasil.

“ Rael me ensinou sobre a vida, sobre o valor de cada instante. Ele me ensinou a amar sem medidas e agora me ensina a transformar saudade em força, lembrança em inspiração. A sua existência, mesmo breve, foi cheia de significado. Ele me fez pai, me fez humano, me fez amar mais profundamente. Te amo, filho, obrigado por tudo! É por você vou em frente!”, refletiu.

Desabafo do marido de Tati Machado - Foto: Reprodução/Instagram

O desabafo de Tati Machado sobre o luto

Durante a viagem, Tati Machado também compartilhou um momento comovente de sua jornada de luto. Entre os passeios da viagem, ela foi flagrada sorrindo em uma mesa. E ela ela aproveitou para falar sobre a importância de se ver sorrindo de forma natural durante o luto.

"Eu sempre fui uma pessoa de sorriso largo, vocês sabem. Sempre dei entrevistas e falei sobre meu pacto com a felicidade. Sempre procurei me resgatar para esse lugar da alegria mesmo que nos momentos difíceis. Agora não tem sido fácil esse resgate, o processo não é de uma hora para outra e eu preciso respeitar os meus sentimentos e o tempo. Mas isso sempre tentando não esquecer desse pacto”, disse ela.

E completou: "Me assistir agora nesse vídeo despretensioso e me ver sorrir desse jeito, sem nem perceber que estava sendo gravada, me fez ter um orgulho danado de mim. Eu sorri assistindo ele e na sequência me emocionei por aqui porque eu sei bem do esforço. É um mix de sentimentos e um deles o orgulho de mim, do mozão, da nossa família e de como a gente está atravessando esse rio. Sinto orgulho de estar conseguindo aparecer aqui para vocês, que se importam com a gente… E, principalmente, de conseguir ficar de pé dia após dia”.

Leia também: Em rara aparição, após perder bebê, Tati Machado surge feliz com o marido