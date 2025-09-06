Mãe de Marília Mendonça rebate declaração de Roberta Miranda: 'Quer aparecer'

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, se pronunciou após a cantora Roberta Miranda revelar que recusou participar da cinebiografia da artista
Mãe de Marília Mendonça, dona Ruth, se pronunciou após a cantora Roberta Miranda revelar que recusou participar da cinebiografia da artista, que morreu em novembro de 2021. Em comentários em uma publicação nas redes sociais neste sábado, 6, Dona Ruth afirmou que Roberta não chegou a ser convidada para a produção.
"O que tá acontecendo com essa senhora? Nem te conheço, para de falar meu nome para aparecer. Ela não recusou nada, nem foi convidada. Agora todo dia quer aparecer falando meu nome", comentou a mãe da sertaneja, que completou: "Agora vou pedir meu advogado para te parar".
Durante sua participação no programa 'Sem Censura', a artista explicou os motivos que a levaram a recusar o convite e aproveitou para fazer críticas à mãe da cantora, Dona Ruth. "Acabo de ser convidada para participar da cinebiografia da Marília Mendonça. [Me disseram:] 'Vamos para Goiânia? Três dias, vamos gravar, ficar lá, não sei o que...'. Eu disse: 'Não vou'. Sabe por quê? Porque esse povo só pensa em dinheiro", declarou, durante o programa apresentado por Cissa Guimarães.
E continuou: "A Dona Ruth só pensa em dinheiro, entendeu? E eu não quero participar nesse momento. Todo mundo sabe que eu amo Marília Mendonça, o quanto eu respeito... mas quando foi para participar da mensagem da Marília Mendonça ela não me colocou".
E recordou: "Ela me ignorou quando eu mandei as flores para ela. Olha o que ela fez com a vida, em relação ao entorno dela...não vou. Porque ela só pensa em dinheiro, não precisa de mim. O mundo sabe que eu amo Marília Mendonça".
Leia também: Pen drive com material inédito de Marília Mendonça gera atrito; entenda
