Luísa Sonza usa vestido transparente em pocket show para jogo da NFL

Cantora Luísa Sonza chamou atenção com look ousado durante apresentação especial em evento dos Chiefs em preparação para o jogo no Brasil; confira

Luísa Sonza voltou a ser um dos assuntos mais comentados da noite após se apresentar em um pocket show exclusivo para a festa oficial do Kansas City Chiefs, realizada em São Paulo, em celebração ao jogo histórico da NFL no Brasil. A cantora, que também gravou uma versão em português do hino da equipe, Red Kingdom BR, surpreendeu os presentes com um look ousado e cheio de transparências.

O vestido preto, de renda e recortes estratégicos, combinava elementos de sensualidade e sofisticação. A peça exibia detalhes em tule e renda floral, deixando parte do corpo à mostra, e foi complementada com luvas vermelhas, cor que remete diretamente ao uniforme dos Chiefs, anfitriões do evento.

Durante a performance, Luísa cantou sucessos da carreira e apresentou ao vivo a versão brasileira do hino oficial da equipe. As imagens mostram a cantora interagindo com o público, com o mascote do time (o K. C. Wolf) e se destacando pelo visual marcante, que rapidamente se tornou um dos destaques da noite.

Fotos: Eduardo Martins / Brazil News

Fotos: Eduardo Martins / Brazil News

Fotos: Eduardo Martins / Brazil News

Fotos: Eduardo Martins / Brazil News

Fotos: Eduardo Martins / Brazil News

NFL no Brasil

O pocket show aconteceu como parte da programação especial da NFL no país, em celebração a mais uma edição da partida oficial da liga no Brasil, que reunirá Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers na Neo Química Arena na próxima sexta-feira, 5. Na edição de 2024, ela foi responsável por cantar o hino nacional antes da paetida.

A escolha da artista para protagonizar o evento também tem relação direta com sua parceria com os Chiefs. Além de gravar Red Kingdom BR, Luísa tem marcado presença ativa nas ações de divulgação da equipe no país, ampliando o alcance da franquia entre os fãs brasileiros.

Com o visual ousado e a performance cheia de energia, Luísa Sonza roubou a cena e consolidou mais um momento de impacto em sua trajetória em parceria com a NFL, reforçando seu papel como um dos nomes mais relevantes do pop brasileiro.

Leia também: Travis Kelce fala da noiva, Taylor Swift, em visita ao Brasil: ‘Divertida'