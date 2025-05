Luciana Gimenez surge com look transparente em pré-estreia de filme; veja

A apresentadora Luciana Gimenez elege conjunto preto no evento de lançamento do filme Como Treinar o Seu Dragão junto a outros famosos em São Paulo

Na noite desta terça-feira, 27, a apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, foi fotografada na pré-estreia do live-action Como Treinar o Seu Dragão, em São Paulo . Na ocasião, a modelo chamou a atenção pelo look escolhido para marcar presença no evento. Isso porque ela elegou um body transparante, com uma calça de alfaiataria e blazer em tom preto.

Confira, abaixo, os registros:

Além dela, o evento contou com a presença do ator Rodrigo Lombardi; o cantor Leandro, integrante do KLB, com a esposa, a ex-miss Brasil Natália Guimarães, e as filhas gêmeas, Maya e Kiara, de 10 anos. Além de Mileide Mihaile com o filho, Yhudy, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com Wesley Safadão.

Bullying na infância e adolescência

Recentemente, Luciana Gimenez relembrou os episódios de bullying que sofreu durante a infância e adolescência por causa de suas pernas longas e finas. Ela disse que era apelidada de "Olívia Palito” e “Perna de Saracura”.

“Apelidos que, pra uma menina em fase de crescimento, podiam facilmente virar um trauma. E, olha, por um tempo até balançaram minha autoestima”, desabafou. E completou: “O tempo ensina, e a vida mostra que aquilo que a gente achava defeito pode ser justamente o nosso diferencial. [...] Eu aprendi a olhar pra mim com mais carinho — e a valorizar o que me torna única.”

Luciana Gimenez passa por cirurgia de emergência

Em março deste ano, Luciana Gimenez passou por uma cirurgia de emergência na coluna cervical ao sentir dores intensas após marcar presença nos desfiles de Carnaval.

"Na quarta-feira de manhã levantei cedo mas não levantava. Uma dor inacreditável. Eu não conseguia escovar o dente, o braço ficou mole. Coloquei a primeira roupa que apareceu, mas andando auxiliada", disse em entrevista ao Domingo Espetacular.

Ela buscou ajuda médica e descobriu uma hérnia na vértebra C6 na parte inferior do pescoço: "Nunca tive tanto medo na minha vida", confessou.

Pós-cirurgia, Luciana surpreendeu ao mostrar sinais de recuperação três horas após a cirurgia - conseguindo, inclusive, caminhar. Embora tenha ficado com sequelas temporárias na voz, as sessões frequentes de fisioterapia e fonoaudiologia garatiram uma recuperação completa.

Leia também: Médico avalia atitude de Luciana Gimenez após complicação na voz: 'Essa abordagem é indicada'