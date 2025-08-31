CARAS Brasil
  Lucas Souza cobre a tatuagem do nome de Jojo Todynho. Veja o novo desenho
Tatuagem

Lucas Souza cobre a tatuagem do nome de Jojo Todynho. Veja o novo desenho

Ex-marido de Jojo Todynho, o ex-A Fazenda Lucas Souza resolve cobrir a tatuagem que tinha feito com o nome de batismo da cantora

Lucas Souza
Lucas Souza - Foto: Reprodução / Instagram

O ex-A Fazenda Lucas Souza decidiu cobrir a tatuagem com o nome da ex-mulher, a cantora Jojo Todynho. Neste final de semana, ele foi a um estúdio de tatuagem para se livrar da recordação que tinha na pele de seu antigo relacionamento.

Lucas tinha o nome de batismo dela, Jordana Gleise, tatuado em seu corpo. Agora, ele substituiu a tattoo por um desenho de asas de anjo.

Vale lembrar que Jojo e Lucas se conheceram durante as férias em Cancún, no México, em agosto de 2021 e começaram a namorar em novembro do mesmo ano. Eles ficaram noivos apenas um mês depois de assumirem o namoro e se casaram em janeiro de 2022 no Rio de Janeiro. A separação aconteceu em outubro de 2022, quando ele anunciou o término.

Antes e depois da tatuagem de Lucas Souza
Antes e depois da tatuagem de Lucas Souza

A nova namorada de Lucas Souza

Lucas Souza, influenciador e ex-marido de Jojo Todynho, assumiu o romance com a atriz e influenciadora Suzi Sassaki em 12 de agosto, por meio de um post conjunto no Instagram. Que tal saber mais sobre a nova eleita? Continue lendo:

Nas imagens, o casal apareceu feliz em uma sequência de fotos e, em uma delas, Suzi estava sentada no colo do ex-militar de 42 anos. "Nada neste mundo tem me feito mais feliz do que ter você ao meu lado me fazendo companhia e nutrindo o meu coração", escreveram na legenda.

Suzi Sassaki, de 29 anos, é atriz, influenciadora e modelo, com mais de 1,1 milhão de seguidores nas redes sociais. Nascida em Iturama, Minas Gerais, mudou-se para a capital paulista em 2016. Desde então, passou a investir em sua carreira artística e no universo da moda.

Em 2017, participou do concurso de beleza Musa do Brasil, onde ganhou destaque ao ser eleita como a quarta mulher mais bonita do país. Na época, buscava mudar a imagem "teen" que tinha por conta de sua participação na novela Cúmplices de um Resgate, exibida pelo SBT entre 2015 e 2016.

A carreira de Suzi inclui passagens pela Band, pelo SBT e pela RedeTV!. Ela já foi assistente de palco em programas de TV, como o Você na TV!, comandado por João Kléber, participou do extinto Pânico na Band e do humorístico A Praça é Nossa. Em 2023, ganhou destaque ao integrar o elenco do reality A Fazenda 14, na RecordTV.

No teatro, Suzi já atuou em diferentes peças, e como modelo, realizou campanhas publicitárias internacionais em Nova York, países da Europa e nos Estados Unidos, onde morou por um ano. Também já foi musa da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi.

Ao longo da carreira, construiu uma imagem de destaque no cenário artístico e hoje é conhecida por sua presença nas redes digitais.

