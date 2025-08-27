CARAS Brasil
  Lucas Lima cumpre meta e compartilha jornada especial: 'Foi… intenso'
Meta cumprida!

Lucas Lima cumpre meta e compartilha jornada especial: 'Foi… intenso'

O músico Lucas Lima chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao contar que realizou uma de suas metas para esse ano

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 16h40

Lucas Lima
Lucas Lima - Foto: Reprodução/Instagram

Lucas Lima usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para contar aos seguidores que cumpriu uma meta que tinha feito para 2025. 

No feed de seu perfil oficial, o músico compartilhou algumas fotos de sua viagem ao Jalapão, no Tocantis, e contou que realizou um retiro de yoga. Além de surgir apreciando a natureza e realizando atividades em grupo, Lucas chamou a atenção ao realizar uma postura do yoga. 

"Fazer mais um retiro de yoga: mais uma meta desse ano cumprida. Essas são só algumas imagens, vou postar TANTO mais ainda sobre isso. Foi… intenso. Jalapão não é a Disney… Mas que experiência surreal. Brigado @domicianodani pelo esforço colossal que é colocar uma parada dessas em pé, à Camis pelas imagens absurdas e ao destino pela sorte de juntar um tanto de gente TÃO especial que fez esse retiro ser TÃO singular. A vida tá prestando horrores. 36/54", escreveu ele na legenda da publicação. 

A publicação recebeu várias curtidas e comentários. "Tá voando nessas metas tudo!", disse uma seguidora. "Que delicia. Arrasou demais", escreveu outra. "É tão legal te ver feliz!", afirmou uma fã. "Que lugar incrível", comentou mais uma. 

Confira: 

Lucas Lima comanda papo com os eliminados e bastidores do 'Estrela da Casa'

Há mais 30 anos encantando o público com o som clássico e pop da Família Lima, Lucas Lima agora assume o papel de apresentador. Na nova temporada do 'Estrela da Casa', que estreou nesta segunda-feira, dia 25, o cantor, músico e multi-instrumentista está à frente do 'Palco Estrela da Casa', programa inédito do gshow – e também exibido no Globoplay –, que entra ao vivo às quintas após a exibição do 'Festival', quando é revelado o eliminado da semana. Em entrevista a Globo, ele falou sobre o novo desafio. 

O que o Palco Estrela da Casa vai trazer de diferente para o público?

Lucas: Esse momento que teremos a conversa é muito delicado para o participante por se tratar, justamente, de quando acabou o jogo para ele ou ela. Então, acho que a ideia é trazer um pouco mais da personalidade dos competidores. As pessoas ficam vulneráveis, mas também muito sinceras, sem muitas defesas.

Você é uma figura conhecida e tem uma carreira consolidada na música. Como as suas habilidades como cantor, compositor e multi-instrumentista vão ajudar na conversa com os talentos do Estrela da Casa?

Lucas: Tem uma coisa que é muito legal de quem é músico: esse é o principal ou um dos principais elementos os quais nos definem como pessoa. Eu já tive a experiência de conversar com músicos em tudo que é lugar do mundo, desde pequenos até megaestrelas mundiais, e quando tu fala: ‘eu também sou músico’, muda completamente a conversa. Então eu acho que pra eles, o fato de estarem conversando com alguém que sabe o que passaram, que conhece o dia a dia, as horas de estudo e o quanto a música é importante em suas vidas, tende a gerar uma conexão imediata. Fora que que eu posso entrar em assuntos que talvez algum não músico não entraria. Não necessariamente mais técnicos, mas que tenham mais a ver com a vivência em si.

Se você estivesse concorrendo ao prêmio do Estrela da Casa, qual seria o seu ponto forte? E o maior desafio?

Lucas: Como eu trabalho com música desde os 6 anos e atuo em muitas frentes, acho que a competição musical em si seria o meu principal ponto forte. Além de 31 anos de palco, sou formado na faculdade de composição, sou arranjador, escrevo para orquestra, produzo, sou regente, já fiz trilha para teatro, TV, cinema… Por mais que não necessariamente tu vá aplicar usar essas frentes, elas fazem parte do teu repertório quando está no palco. Então, acho que essa quilometragem seria a minha grande vantagem. Já o maior desafio, acredito que seria o próprio convívio. Por mais que sejam todos músicos, cada um tem uma história de vida, um tipo de personalidade e eu tenho dificuldade com personalidades mais agressivas.

Leia também:Lucas Lima divide foto rara com o filho em data especial: 'Renascimento'

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

Lucas LimametaRetiro de Yoga
Lucas Lima Lucas Lima  

