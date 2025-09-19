Lucas Leto fala pela primeira vez sobre troca de beijos com Álvaro: ‘Não existe’

Só amizade? O ator Lucas Leto abriu o jogo sobre a relação com Álvaro, seu colega do Dança dos Famosos, após os dois trocarem beijos

Participantes do ‘Dança dos Famosos’, Lucas Leto e Álvaro ficaram entre os assuntos mais comentados da web na manhã desta sexta-feira, 19, após serem flagrados aos beijos durante uma confraternização com alguns colegas em um quiosque no Rio de Janeiro.

Assim que as fotos do momento viralizaram, internautas passaram a comentar que os dois teriam finalmente assumido o affair. Agora, o intérprete de Sardinha no remake de ‘Vale Tudo‘, da TV Globo, rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre a relação com o influenciador digital.

De acordo com Lucas Leto, ele e Álvaro continuam sendo apenas amigos: “ O Álvaro é uma pessoa incrível. Não existe nenhum relacionamento entre nós, além de amizade. A foto mostra apenas um beijo entre duas pessoas solteiras em um clima de confraternização, algo totalmente natural e sem mistério “, declarou o ator.

O que Álvaro disse sobre o beijo em Lucas Leto?

O assunto também foi comentado por Álvaro na manhã desta sexta-feira, 19. Em clima de humor, o participante do ‘Dança dos Famosos’, quadro do ‘Domingão com Huck’, brincou sobre a troca de beijos com o colega, destacando que, apesar do álcool, lembra de tudo.

“ Que cachaça. Acordei toda me tremendo. O pior que eu lembro de tudo. Ai, meu Deus, cadê minha dipirona? Ai minha nossa senhora! “, se divertiu o influenciador. Vale lembrar que Álvaro e Lucas se conheceram no ‘Dança dos Famosos 2025’, em agosto deste ano.

O ator, inclusive, foi o último a ser confirmado no elenco da nova temporada, uma vez que ele entrou como substituto do cantor Livinho, que havia se acidentado dias antes e não pôde continuar na atração.

Outros participantes do Dança dos Famosos foram vistos juntos

Além de Álvaro e Lucas Leto, outros dois participantes também foram vistos em clima de intimidade na madrugada desta sexta-feira, 19: Wanessa Camargo e Allan Souza Lima.

A cantora e o ator também estão no ‘Dança dos Famosos 2025’ e, assim como os colegas, aproveitaram a confraternização em grupo no quiosque do Rio de Janeiro. Wanessa e Allan Souza foram fotografados agarradinhos por um paparazzi e, segundo o fotógrafo, os dois deixaram o local juntos e seguiram para o hotel onde estão hospedados.

Vale lembrar que a artista está solteira desde o fim do namoro com o ator Dado Dolabella, anunciado em fevereiro deste ano. Em agosto, Wanessa viu seu nome envolvido em uma confusão após uma crise de ciúmes do ex-companheiro em um bar no Rio.

Na ocasião, os dois, que estavam tentando reatar a relação de forma discreta, acabaram se desentendendo após o ator deduzir que Luan Pereira, também participante do ‘Dança dos Famosos’, estaria investindo na artista. Em meio a confusão, rumores de que Wanessa Camargo teria sido vista com Allan Souza Lima passaram a circular na web. Ela, no entanto, afirmou que o ator seria apenas um amigo.

