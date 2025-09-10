Lucas Guedez curte comentário sobre postura de Zé Felipe

Indireta? Amigo de Virginia Fonseca, Lucas Guedez curte comentário de fã sobre Zé Felipe após a festa de José Leonardo

O influenciador digital Lucas Guedez agitou as redes sociais nesta quarta-fira, 10, ao curtir um comentário de fã sobre a postura de Zé Felipe após a festa de José Leonardo. Os internautas apontaram o fato de Zé ter sido mais discreto na celebração do filho caçula e não aparecido em muitas fotos.

Então, uma fã comentou que Zé pode ter escolhido não aparecer ou interagir com os convidados. Assim, Lucas Guedez curtiu a mensagem da seguidora, que dizia: “Povo falando que excluíram o Zé, gente? Ele que tinha que juntar o povo dele e tirar, nem postar sobre o aniversário ele postou, nem curtiu a publicação da Virginia na qual ele aparece, já pensaram que ele que não quer?”.

Em outro momento, um internauta comentou: “Lucas parece que se afastou do Zé”. Porém, uma seguidora defendeu: “Já pararam para pensar que, às vezes, foi o Zé quem se distanciou?”. Então, Lucas curtiu a mensagem da seguidora.

Vale lembrar que Lucas e Zé conviviam quando o cantor era casado com Virginia Fonseca. Porém, eles se distanciaram quando a separação aconteceu.

Lucas Guedez cortou relações com Gkay

O influenciador digital Lucas Guedez surpreendeu ao falar abertamente sobre o fim da amizade com a influencer Gkay. Ele contou que rompeu a amizade com ela há algum tempo e que foi uma decisão dele se afastar.

Em entrevista ao site Quem, o artista disse que eles se afastaram após o período em que ela foi cancelada em 2022 porque ele ficou magoado quando ela não agradeceu pelo apoio que ele deu. Inclusive, ele contou que eles brigavam nos bastidores.

"A Gkay foi uma amizade muito boa, mas foi desgastando com o tempo. Continuo muito grato. Ela fez muito por mim. Só que no off, que a gente não mostrava, a gente brigava muito, ela sempre queria estar certa e fazer do jeito dela. Ela fez parte da minha vida e hoje não faz mais. Não é fácil perder a amizade de uma pessoa que você ama muito, independentemente das coisas que aconteceram, mas preferi eu mesmo cortar relações", disse ele.

E completou: "Desejo muito sucesso para ela. Sei que ela está muito feliz e muito gata, realizando um dos maiores sonhos dela, que é a moda. Torço para que ela seja muito feliz e continue realizando os sonhos dela. Ela é uma pessoa que hoje não quero mais perto da minha vida, mas tem todo o meu respeito".