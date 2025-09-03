Luana Piovani revela paquera em Noronha após anunciar “detox” de homens

Atriz Luana Piovani compartilhou vídeo insinuando flerte durante viagem, apesar de ter declarado que estava longe de relacionamentos

Luana Piovani movimentou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, ao compartilhar um vídeo no qual insinua um possível flerte durante sua viagem a Fernando de Noronha, onde está passando uma temporada para comemorar seu aniversário. A atriz, que recentemente havia declarado estar em um “detox” de homens, revelou nos Stories que encontrou uma paquera no arquipélago.

No registro, Luana aparece em um bugre a caminho de uma aula de yoga e, em tom bem-humorado, contou a novidade aos seguidores: “Eu arrumei uma paquera aqui em Noronha”, disse, fazendo referência ao motorista do veículo, e ainda provocou: “Já pensou se eu pego ele?”.

A declaração chamou atenção dos fãs, já que a atriz vinha reforçando que estava aproveitando a fase solteira para focar apenas em si mesma.

A fase “detox” de Luana Piovani

Recentemente, Luana usou as redes sociais para revelar que estava vivendo um período de afastamento total de relacionamentos e interações românticas. Em tom descontraído, explicou que está há oito meses sem nenhum envolvimento, nem mesmo conversas íntimas:

“Já tem um ano e meio que eu tô solteira. Eu não me relaciono, zero, nem conversinha, nem papinho gostoso, desde janeiro. Então, tem oito meses que eu tô ‘clean’, que eu tô zerada. Eu não tenho nem o stress de mandar mensagem e a pessoa ficar três dias sem responder”, afirmou.

A atriz ainda brincou dizendo que a beleza renovada vem justamente da ausência de preocupações com relacionamentos. Além disso, contou que tem aproveitado o tempo para se dedicar ao autocuidado e aos filhos: “Tudo o que eu tenho é meu: meu tempo é meu, minha atenção é minha. É essa a realidade da beleza”, comentou.

Luana está solteira desde 2024, quando terminou seu relacionamento de quatro anos com o fotógrafo Lucas Bittencourt. Na ocasião, explicou que a relação havia estagnado e que buscava uma fase de reconexão consigo mesma. Apesar disso, o vídeo em Noronha indica que o “detox” pode estar chegando ao fim.

