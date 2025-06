Luana Piovani se intitula 'mãe de férias' após filho decidir morar com o pai

A atriz Luana Piovani contou como tem sido sua relação com o filho mais velho após o menino decidir morar com o pai, Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani abriu o coração ao falar sobre a maternidade. Mãe de três crianças, a loira revelou como tem se sentido desde que o primogênito, Dom, de 13 anos, passou a morar com o pai, o surfista Pedro Scooby.

Em entrevista à revista 'EntreRios', Luana contou que se descreve como 'mãe de férias', uma vez que agora possui menos responsabilidades com o filho mais velho. O herdeiro do ex-casal, que até então morava com a atriz em Portugal, decidiu residir no Brasil em 2024 junto com o pai e a madrasta, Cintia Dicker.

" O meu filho ficou pré-adolescente aqui, na minha casa. Foi muito difícil, especialmente, porque ele, como quase todo filho e quase toda criança, sabia exatamente o que fazer para conseguir o que ele queria. Filhos são bastante manipuladores", declarou a famosa.

"Ele só passou dois anos da pré-adolescência aqui e foi para o Brasil. Então, está passando a adolescência agora com o pai dele. Eu sou mãe de férias, então tenho pouco problema. Chego só para comer 'hot dog' e tomar uma cerveja gelada no aniversário ", completou Luana Piovani.

Além de Dom, a atriz e Pedro Scooby também são pais dos gêmeos Bem e Liz, de 9 anos. Os herdeiros caçulas seguem residindo com Piovani em Portugal e costumam desembarcar no Brasil durante as férias para passar a temporada com o surfista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Pedro Scooby abre o jogo sobre atual relação com Luana Piovani

Recentemente, Pedro Scooby abriu o jogo e revelou como está sua relação com a ex-esposa, a atriz Luana Piovani. Separados desde 2019, os dois são pais de Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 9.

Apesar de receber algumas alfinetadas de Luana às vezes, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, garantiu que o clima entre eles é de paz. " Está tudo bem com ela, a gente se fala. Não somos inimigos, não! ", declarou Scooby em entrevista ao portal 'Paparazziando famosos'.

Em janeiro deste ano, durante uma interação com o público, Luana Piovani também comentou sobre a atual relação com o ex-marido. Na época, a famosa contou que, apesar de possuírem questões a serem resolvidas judicialmente, os dois se dão bem.

