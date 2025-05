Lore Improta dá detalhes de recuperação após passar por cirurgia

"Foi um procedimento mais invasivo", relatou a dançarina Lore Improta ao contar que precisou realizar um procedimento nos pés

Lore Improta usou as redes sociais nesta sexta-feira, 2, para contar aos fãs que estava um pouco ausente das redes sociais, pois precisou passar por uma cirurgia nos pés na última segunda-feira, 28. A dançarina tem neuroma de Morton, um nódulo que causa dores e formigamento nos pés. A primeira vez que ela passou por um procedimento nos pés foi em 2016.

"Estava sumidinha esta semana porque passei por um procedimento nos meus pés na segunda. Estou recuperando os meus pés. Foi um procedimento mais invasivo e vou precisar ficar quietinha, descansando", detalhou a artista, que nesse período de recuperação terá que usar muletas e um sapato específico.

Depois, Lore contou que seu marido, Léo Santana, a ajuda com a locomoção e também com o banho. "Preciso de alguém para tomar banho... Meu marido ontem foi me dar banho, pensem na saga, vocês não fazem ideia. Estou recebendo muito amor e carinho, mas ele se lascou", disse ela.

Por fim, a dançarina contou como sua filha, Liz, de três anos, reagiu quando viu o pai carregando a mãe no colo. "Quando cheguei do hospital, Leo tinha que me tirar de dentro do carro, mas ele não estava conseguindo porque eu estava com muita dor e de muletas ainda. Ele ficou tentando jeito e me carregou. Quando ele me carregou no colo, Liz falou: 'Agora, sim, né, papai!'. A gente se acabou de rir. Ele subiu escada comigo... Foi pauleira. Treino do dia para ele", completou.

