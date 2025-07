Longe da TV, Thiago Lacerda é visto durante caminhada na orla da praia

Longe da TV, o ator Thiago Lacerda fez uma aparição pública ao se exercitar no Rio de Janeiro com visual discreto e look esportivo

Longe da TV, o ator Thiago Lacerda fez uma aparição pública ao se exercitar no Rio de Janeiro. O artista caminhou pela orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, na manhã desta quarta-feira, 30, com visual discreto e look esportivo.

Para se exercitar, o artista vestiu uma jaqueta azul com detalhes em amarelo e azul-claro. Além de um boné azul escuro, óculos de grau e fones de ouvido. Para completar o visual, escolheu uma bermuda clara e tênis azul com detalhes em branco.

Carreira de Thiago Lacerda

Entre os trabalhos de Thiago como ator estão Terra Nostra (1999), O Beijo do Vampiro (2002), América (2005), Páginas da Vida (2006), Viver a Vida (2009), Cordel Encantado (2011), A Vida da Gente (2011), Orgulho e Paixão (2018). O artista está longe das novelas desde 2023, quando integrou o elenco de Amor Perfeito, exibida no horário das seis na Globo.

Os filhos de Thiago Lacerda

Recentemente, as filhas do ator Thiago Lacerda e da atriz Vanessa Lóes, as jovens Cora, de 14 anos, e Pilar, de 11 anos, fizeram uma rara aparição em público. Elas foram flagradas pelos paparazzi em um passeio com a mãe em um shopping no Rio de Janeiro.

As três foram vistas circulando pelos corredores do local entre uma compra e outra, e chamaram atenção ao exibirem o quanto já cresceram. As meninas, que estão entrando na adolescência, impressionaram pelo tamanho. Além delas, Thiago e Vanessa também são pais de Gael, de 17 anos.

Em outro momento, o ator Thiago Lacerda contou que não é muito chegado ao universo on-line, mesmo mantendo seu perfil no Instagram e compartilhando opiniões por lá.

