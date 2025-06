Vanessa Loes posta fotos raras no aniversário de seu filho com Thiago Lacerda

A atriz Vanessa Lopes chamou a atenção ao postar fotos raras de Gael, seu filho com o ator Thiago Lacerda, que completou 18 anos

Vanessa Loes usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho mais velho, Gael. O rapaz, fruto de seu casamento com o ator Thiago Lacerda, completou 18 anos nesta quarta-feira, 25.

Para comemorar a data especial, a atriz publicou em seu perfil fotos de diversos momentos da vida do herdeiro e prestou uma bela homenagem. "O garoto da bateria é meu filho!! Meu batera preferido no mundo hoje faz 18 anos. Feliz Aniversário, meu amor!!!! Um caminho lindo cheio de novas aventuras se abre pra você!", escreveu a artista na legenda.

Os internautas encheram o post com mensagens de felicitações. "Um viva para o Gael!!! Felicidades sempre!", disse uma seguidora. "Parabéns, Gael!!!! Tudo de melhor na vida para você sempre! Muito rock", comentou outra. "Viva o Gael!!! Muitas bênçãos e alegrias nesses 18 anos!!", falou uma fã.

Thiago Lacerda também deixou um comentário celebrando a vida de Gael. "Viva o gringo mais Rock’n Roll que existe!", escreveu o ator.

Além de Gael, Vanessa e Thiago também são pais de Cora, de 14 anos, e Pilar, de 11. Recentemente, as meninas foram flagradas pelos paparazzi em um passeio com a mãe em um shopping do Rio de Janeiro.

Confira:

Lucas Lima comemora o aniversário do filho

O músico Lucas Lima usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho, Theo. O menino, fruto de seu antigo relacionamento com a cantora Sandy, completou 11 anos nesta terça-feira, 24, e ele compartilhou várias fotos ao lado do herdeiro para celebrar a data especial.

"Todo mundo diz: "passa rápido, né?". Eu não acho. E graças a Deus. Eu encho o pulmão de cada segundo de vida do lado desse guri. Todo dia ele me dá uma alegria que chega a virar cicatriz de tão intensa e imensa que é. 11 anos que tudo é mais bonito, que as comidas são mais gostosas, as viagens mais interessantes, as preocupações mais apavorantes, os filmes bestas mais engraçados, os cochilos mais acolhedores - e necessários… 11 anos do melhor filho que alguém poderia sonhar em ter", disse ele em um trecho. Veja o post completo!

