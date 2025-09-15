Léo Fuchs se defende após postar foto beijando Giovanna Ewbank: ‘Só amizade’

Após postar foto beijando a boca de Giovanna Ewbank, Léo Fuchs se defende e esclarece amizade com a esposa de Bruno Gagliasso; veja o que aconteceu

O aniversário de Giovanna Ewbank foi neste domingo, 14, e a famosa recebeu várias homenagens na rede social. Uma delas foi de Léo Fuchs, que postou fotos com a amiga e fez uma declaração para ela. Ao exibir um registro beijando a boca da esposa de Bruno Gagliasso, o artista recebeu críticas e não ficou quieto.

Um internauta então questionou ao ver os dois trocando um carinho. “Ela não era esposa do Bruno? Vixe, parece que estou na época errada”, disse a pessoa. Léo Fuchs então respondeu: “A maldade tá na cabeça de quem vê. Quem vive, só existe amor, amizade e respeito”, esclareceu.

Na legenda da publicação, o amigo da apresentadora se declarou. “Toda vez que eu começo a pensar em escrever o seu post, me vem uma surra de lembranças, e eu que gosto de uma nostalgia me pego pensando em cada momento, em cada desafio, em cada crescimento nosso. De uns tempos pra cá, nessa última década (sim , minhas amizades são de décadas) nossa relação só amadurece e se aprofunda e estamos num caminho tão bonito, daqueles de poucos e bons e de que ninguém larga a mão de ninguém”, falou.

“Eu te admiro tanto Gio. a mulher que você é e se tornou. a amiga que não atende telefone mas é sempre presente em todos momentos importantes e especiais. aquela que fala alto mas que só eu ouço o silêncio e sussurro. aquela leoa que não mede esforços pra defender os seus. Eu admiro você admirar a minha amizade com o Gli e ver que muito mais do que amigos, somos cúmplices nessa estrada louca da vida. eu amo compartilhar todas as minhas dores e vulnerabilidades e todas as minhas conquistas com você. Porque quando estamos juntos, não existe o certo ou errado, quem ganhou ou quem perdeu. existe amor“, escreveu e falou mais. Veja a declaração completa a seguir!

Suposto motivo para afastamento de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank é revelado

A amizade de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank não é mais a mesma há um tempo. Em recente declaração em seu videocast Grande Surto, a apresentadora comentou que não é mais tão próxima da família de Bruno Gagliasso, mas não revelou qual seria o motivo.

Sempre contando apenas “por cima” o que teria acontecido, a famosa nunca chegou a dizer o que realmente ocorreu. Contudo, agora, o suposto motivo para o fim da amizade teria sido revelado para a jornalista Gaby Cabrini do Fofocalizando.

Durante o programa do SBT, a repórter falou que uma fonte teria dito que as duas se afastaram na época em que faziam um podcast juntas. Os problemas entre a dupla teriam aparecido por conta das publicidades e o preço da tabela de cada uma. Saiba mais aqui!