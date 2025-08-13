Suposto motivo para afastamento de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank é revelado

Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank não têm mais amizade tão próxima e suposto motivo para o distanciamento foi apontado; veja

A amizade de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank não é mais a mesma há um tempo. Em recente declaração em seu videocast Grande Surto, a apresentadora comentou que não é mais tão próxima da família de Bruno Gagliasso, mas não revelou qual seria o motivo.

Sempre contando apenas "por cima" o que teria acontecido, a famosa nunca chegou a contar o que realmente aconteceu. Contudo, agora, o suposto motivo para o fim da amizade teria sido revelado para a jornalista Gaby Cabrini do Fofocalizando.

Durante o programa do SBT, a repórter falou que uma fonte teria dito que as duas se afastaram na época em que faziam um podcast juntas. Os problemas entre a dupla teriam aparecido por conta das publicidades e o preço da tabela de cada uma.

"Essa amizade, segundo a minha fonte, começou a tomar outro rumo e elas podem negar e vão negar, mas eu garanto o que a minha fonte disse. Começou a azedar por conta daquele podcast, que fazia muito sucesso das duas, e aí a questão comercial, questão da tabela de merchan, começou a ser um motivo de discussão entre as duas ", falou Gaby Cabrini.

E continuou comentando o que a fonte lhe revelou: "A tabela da Fernanda Paes Leme, segundo essa minha fonte, era diferente da Giovanna, até aí, começou a dar uma azedada, mas nada que destruísse a amizade, mas essa fonte me garantiu também que a Fernanda Paes Leme sentia que muitas vezes a Giovanna Ewbank não vibrava como uma amiga deveria pelas conquistas fora daquele lugar que ela tinha ".

Além disso, Fernanda Paes Leme ficou ainda mais chateada ao ver que seu afilhado, Bless, não estava mais respondendo como antes para ela . "E a Fernanda Paes Leme percebeu e a parte que doeu mais para ela foi quando, no aniversário do Bless, do ano passado, ela mandou mensagem para ele e ele demorou para responder, ela é madrinha dele, ele tinha essa comunicação com ela, muito carinho por parte dos dois, claro que o celular é vigiado pelos pais, mas o momento que feriu muito a Fernanda e ela percebeu que a amizade mudou de prateleira foi o ano passado, ela sempre mandava mensagem para ele e especificamente, no aniversário, ela não foi convidada para festa pequena que eles organizaram e ela percebeu que ele começou a demorar muito, aí caiu a ficha da Fernanda Paes Leme ", compartilhou a jornalista.

Ainda recentemente, Fernanda Paes Leme falou sobre o afastamento e contou que não guarda mágoas. "Eu acho que eu cobrei coisas que eu não deveria ter cobrado, atenção que eu poderia ter deixado pra lá e que eu não percebi", declarou e deu mais detalhes.

O fim de Fernanda Paes Leme com o pai da filha

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme relembrou a decisão de se separara do ex-marido, o empresário Victor Sampaio, antes da filha, Pilar, completar um ano de idade. Em participação no ‘Desculpa Alguma Coisa’, de Tati Bernardi, ela contou que já sabia que queria se separar, mas também sofreu com a decisão.

"Foi doloroso por a gente saber que queria que tivesse dado certo, viu que não tinha dado - que tinha dado durante quatro anos. Para mim foi muito errado o meu término. Eu elaborei muito ele, tanto na análise quanto sozinha, e com ele. Eu acredito que talvez, do lado dele, tenha tido, depois, um pouco mais de ‘calma, deixa eu ver eu estou direitinho’, mas eu acho que eu desde o início sabia que não queria mais”, afirmou ela.

Então, ela refletiu sobre construir uma relação diferente com o ex em prol da filha. "Deu certo por um bom tempo a minha relação com o Vitor, e hoje vai continuar dando certo mas em outra configuração. Então esta tudo bem a gente tem amor, tem respeito, uma filha linda, que faz com que a gente permaneça unidos. E tenho certeza de que eu vou chegar em um lugar em que vai ser muito amiga e conviver todo mundo”, afirmou ela.

