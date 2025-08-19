Kenya Sade abre o jogo sobre relação com a esposa e planos para a maternidade

Discreta, a apresentadora Kenya Sade revelou como conheceu a esposa, relacionamento à distância e os planos de ter filhos; confira!
Discreta, Kenya Sade chamou a atenção ao falar sobre sua vida pessoal, incluindo o relacionamento com sua esposa, Thamyres Donadio.
Em entrevista ao Gshow, a apresentadora, que é mãe de três gatos e um cachorro, contou como tenta equilibrar sua vida profissional com o lado pessoal, especialmente em relação à distância gerada pelas viagens para cobrir eventos. "Viajo o Brasil inteiro, de 365 dias, 175 estou viajando [risos], então ela é muito compreensiva, é um relacionamento de duas pessoas que se admiram e se respeitam muito", contou.
Para manter a conexão durante esse tempo, elas recorrem a videochamadas e fazem questão de se encontrar sempre que possível. "A gente conversa muito por videochamada, quando estamos em lugares próximos, como Rio ou Salvador, eu volto ou ela vai me encontrar. A gente conversa, fofoca. Quando está em casa, sai e se diverte. Vamos a muitas exposições, restaurantes, cinema. É tentar equilibrar, encontramos na distância uma presença e quando estamos presentes, estamos de fato", ressaltou.
Kenya e Thamyres completam seis anos juntas esse ano, e a apresentadora revelou como o primeiro contato aconteceu: "Estamos juntas há seis anos. Nos conhecemos em um aplicativo de relacionamento e nunca acreditei que pudesse sair e ter a construção de um relacionamento ali. A gente conversou e já logo pedi o telefone porque na plataforma é muito impessoal. Saímos e em 2022 fomos morar juntas. Desde então, temos uma família de pets, meu cachorro, Moqueca, de 3 anos; a gatinha dela, Maria, de 6, e dois gatinhos, de 2, os gêmeos da Beyoncé [risos]", detalhou.
"É uma mulher incrível, temos um relacionamento longo para os dias atuais, as pessoas não têm mais paciência com o outro. A gente já teve altos e baixos, mas nosso amor sempre prevaleceu e a escolha de querer estar junto sobressaiu. Ela me acompanha em algumas viagens, é uma parceira de vida. Ela é artista visual, faz quadros incríveis e me ajuda a cuidar das minhas redes sociais", acrescentou.
Durante a entrevista, Kenya também falou sobre seus planos para a maternidade: "Futuramente, sim, quero fazer congelamento de óvulos, esto0 anos e é o momento. Daqui a dez anos, bem mais pra frente, uma filha que se parecesse comigo, quero muito! Agora estou focada na minha carreira, trabalho muito fora e não caberia um filho, mas é um projeto, tenho sonho de ser mãe, mas vai levar um tempinho", revelou.
Apesar de ser uma figura conhecida na mídia, Kenya compartilhou que sempre tenta manter um equilíbrio entre sua vida pública e privada, mostrando apenas o que ela deseja nas redes sociais. "scolho mostrar para as pessoas me conhecerem, através disso elas vão se conectar mais comigo, saberem minha história, da minha rotina, de onde vim, o que faço e com quem moro. No começo, era mais discreta, não que hoje não seja, mas estou me abrindo mais", revelou.
Kenya também falou sobre a responsabilidade de ser uma voz para as mulheres negras LGBTQIA+, dizendo: "Quem me vê nesse papel na TV, sei que é um lugar inspirador, é uma responsabilidade grande, trazer essa representatividade é importante. Estou jogando luz a uma mulher como eu, com todas as minhas características, consegue ser bem-sucedida. Confesso que é tudo muito novo, mas abraço essa responsabilidade sabendo desse lugar inspiracional e querendo tocá-las dizendo que é possível", completou.
