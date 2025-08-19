Kenya Sade abre o jogo sobre relação com a esposa e planos para a maternidade

Discreta, a apresentadora Kenya Sade revelou como conheceu a esposa, relacionamento à distância e os planos de ter filhos; confira!

Discreta, Kenya Sade chamou a atenção ao falar sobre sua vida pessoal, incluindo o relacionamento com sua esposa, Thamyres Donadio.

Em entrevista ao Gshow, a apresentadora, que é mãe de três gatos e um cachorro, contou como tenta equilibrar sua vida profissional com o lado pessoal, especialmente em relação à distância gerada pelas viagens para cobrir eventos. "Viajo o Brasil inteiro, de 365 dias, 175 estou viajando [risos], então ela é muito compreensiva, é um relacionamento de duas pessoas que se admiram e se respeitam muito", contou.

Para manter a conexão durante esse tempo, elas recorrem a videochamadas e fazem questão de se encontrar sempre que possível. "A gente conversa muito por videochamada, quando estamos em lugares próximos, como Rio ou Salvador, eu volto ou ela vai me encontrar. A gente conversa, fofoca. Quando está em casa, sai e se diverte. Vamos a muitas exposições, restaurantes, cinema. É tentar equilibrar, encontramos na distância uma presença e quando estamos presentes, estamos de fato", ressaltou.

O início do romance e planos para a maternidade

Kenya e Thamyres completam seis anos juntas esse ano, e a apresentadora revelou como o primeiro contato aconteceu: "Estamos juntas há seis anos. Nos conhecemos em um aplicativo de relacionamento e nunca acreditei que pudesse sair e ter a construção de um relacionamento ali. A gente conversou e já logo pedi o telefone porque na plataforma é muito impessoal. Saímos e em 2022 fomos morar juntas. Desde então, temos uma família de pets, meu cachorro, Moqueca, de 3 anos; a gatinha dela, Maria, de 6, e dois gatinhos, de 2, os gêmeos da Beyoncé [risos]", detalhou.

"É uma mulher incrível, temos um relacionamento longo para os dias atuais, as pessoas não têm mais paciência com o outro. A gente já teve altos e baixos, mas nosso amor sempre prevaleceu e a escolha de querer estar junto sobressaiu. Ela me acompanha em algumas viagens, é uma parceira de vida. Ela é artista visual, faz quadros incríveis e me ajuda a cuidar das minhas redes sociais", acrescentou.

Durante a entrevista, Kenya também falou sobre seus planos para a maternidade: "Futuramente, sim, quero fazer congelamento de óvulos, esto0 anos e é o momento. Daqui a dez anos, bem mais pra frente, uma filha que se parecesse comigo, quero muito! Agora estou focada na minha carreira, trabalho muito fora e não caberia um filho, mas é um projeto, tenho sonho de ser mãe, mas vai levar um tempinho", revelou.

Desafios da vida pública e representatividade

Apesar de ser uma figura conhecida na mídia, Kenya compartilhou que sempre tenta manter um equilíbrio entre sua vida pública e privada, mostrando apenas o que ela deseja nas redes sociais. "scolho mostrar para as pessoas me conhecerem, através disso elas vão se conectar mais comigo, saberem minha história, da minha rotina, de onde vim, o que faço e com quem moro. No começo, era mais discreta, não que hoje não seja, mas estou me abrindo mais", revelou.

Kenya também falou sobre a responsabilidade de ser uma voz para as mulheres negras LGBTQIA+, dizendo: "Quem me vê nesse papel na TV, sei que é um lugar inspirador, é uma responsabilidade grande, trazer essa representatividade é importante. Estou jogando luz a uma mulher como eu, com todas as minhas características, consegue ser bem-sucedida. Confesso que é tudo muito novo, mas abraço essa responsabilidade sabendo desse lugar inspiracional e querendo tocá-las dizendo que é possível", completou.

