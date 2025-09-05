Juliette e Kaique Cerveny: conheça a história do casal

Em entrevista, Kaique Cerveny revelou que o contato com Juliette começou antes mesmo dela participar do Big Brother Brasil

Antes de conquistar o Brasil ao vencer o BBB 21 e se tornar uma das artistas mais populares do país, Juliette ainda morava na Paraíba, onde trabalhava como maquiadora e praticava crossfit. Foi nessa época, bem antes da fama, que ela conheceu virtualmente Kaique Cerveny, campeão da modalidade, por meio das redes sociais.

Em entrevista à revista Mensch, Kaique relembrou o início do contato com a cantora: “A gente se conheceu pelas redes sociais. Foi quando ganhei um campeonato grande e tive meu nome como referência no crossfit. Na época, ela praticava, então acabamos nos seguindo e trocando corações (risos)”.

Apesar da troca de curtidas e mensagens, os dois seguiram caminhos diferentes por um tempo. Cada um teve outros relacionamentos, e o encontro presencial só aconteceria quatro anos depois: “Os dois namoraram depois disso e fomos nos conhecer pessoalmente só em 2023”, disse Kaique.

View this post on Instagram A post shared by Juliette (@juliette)

Namoro e visibilidade

Em abril de 2023, os dois foram flagrados juntos pela primeira vez, e o namoro foi assumido pouco depois. Desde então, Kaique viu sua vida mudar com a exposição gerada pelo relacionamento com Juliette. “Estar com ela me trouxe uma exposição muito diferente do que eu tinha. E o esporte traz isso também, mas no meu caso era algo mais nichado e ligado ao reconhecimento”, contou. Em dezembro de 2024, Kaique e Juliette ficaram noivos.

O atleta destacou ainda o impacto da nova rotina com os holofotes: “A exposição faz com que a gente tenha mais responsabilidade e cuidado com o que fala, porque nas redes sociais o poder da influência é grande, mas sou muito tranquilo com tudo isso”.

Juliette, por sua vez, segue consolidando sua carreira como cantora e influenciadora, enquanto o casal mantém uma relação discreta, longe de grandes polêmicas e sempre preservando momentos pessoais.

View this post on Instagram A post shared by Juliette (@juliette)

Leia também: Como foi o pedido de casamento de Juliette? Ex-BBB revela detalhes