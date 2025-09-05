CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Juliette e Kaique Cerveny: conheça a história do casal
Atualidades / Destino

Juliette e Kaique Cerveny: conheça a história do casal

Em entrevista, Kaique Cerveny revelou que o contato com Juliette começou antes mesmo dela participar do Big Brother Brasil

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 22h02

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Kaique Cerveny e Juliette
Kaique Cerveny e Juliette - Foto: Reprodução / Instagram

Antes de conquistar o Brasil ao vencer o BBB 21 e se tornar uma das artistas mais populares do país, Juliette ainda morava na Paraíba, onde trabalhava como maquiadora e praticava crossfit. Foi nessa época, bem antes da fama, que ela conheceu virtualmente Kaique Cerveny, campeão da modalidade, por meio das redes sociais.

Em entrevista à revista Mensch, Kaique relembrou o início do contato com a cantora: “A gente se conheceu pelas redes sociais. Foi quando ganhei um campeonato grande e tive meu nome como referência no crossfit. Na época, ela praticava, então acabamos nos seguindo e trocando corações (risos)”.

Apesar da troca de curtidas e mensagens, os dois seguiram caminhos diferentes por um tempo. Cada um teve outros relacionamentos, e o encontro presencial só aconteceria quatro anos depois: “Os dois namoraram depois disso e fomos nos conhecer pessoalmente só em 2023”, disse Kaique.

View this post on Instagram

A post shared by Juliette (@juliette)

Namoro e visibilidade

Em abril de 2023, os dois foram flagrados juntos pela primeira vez, e o namoro foi assumido pouco depois. Desde então, Kaique viu sua vida mudar com a exposição gerada pelo relacionamento com Juliette. “Estar com ela me trouxe uma exposição muito diferente do que eu tinha. E o esporte traz isso também, mas no meu caso era algo mais nichado e ligado ao reconhecimento”, contou. Em dezembro de 2024, Kaique e Juliette ficaram noivos.

O atleta destacou ainda o impacto da nova rotina com os holofotes: “A exposição faz com que a gente tenha mais responsabilidade e cuidado com o que fala, porque nas redes sociais o poder da influência é grande, mas sou muito tranquilo com tudo isso”.

Juliette, por sua vez, segue consolidando sua carreira como cantora e influenciadora, enquanto o casal mantém uma relação discreta, longe de grandes polêmicas e sempre preservando momentos pessoais.

View this post on Instagram

A post shared by Juliette (@juliette)

Leia também: Como foi o pedido de casamento de Juliette? Ex-BBB revela detalhes

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

namoroJulietteKaique Cerveny
Juliette Juliette  

Leia também

Celulite facial

Bruna Biancardi chama atenção com relato - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi surge de máscara em jogo da NFL e faz alerta após diagnóstico

Saiba mais!

Jéssica Reis - Reprodução/Youtube

Jéssica Reis lança música em homenagem ao pai João Paulo: 'Maior legado que ele deixou'

ENTREVISTA

O ex-BBB Eliezer é pai de Ravi e Lua - Foto: Reprodução/CARAS TV

Eliezer revela reação de Viih Tube durante internação do filho: 'Foi uma surpresa'

Polêmica

Mano Brown e Camila Pitanga - Foto: Reprodução / Instagram

Mano Brown se pronuncia sobre polêmica envolvendo Camila Pitanga

Rejane Schumann

Deise Falci e Rejane Schumann - Foto: Instagram/Acervo/TV Globo

Ex-atriz da Globo será acolhida por sobrinha após ser encontrada em condições precárias

Não casou!

Maíra Cardi cancela renovação de votos - Foto: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi cancela renovação de votos na Grécia e explica decisão: 'Não tinha como'

Últimas notícias

NoneOfertas do dia: descontos de até 46% nos copos térmicos da Stanley
Angélica e Luciano HuckApós aniversário de Luciano Huck, astróloga analisa energia do casal e futuro de Angélica
Maria Cavalcante posta foto em famíliaMaria Cavalcante posta clique encantador em família: 'O maior amor do mundo'
Kaique Cerveny e JulietteJuliette e Kaique Cerveny: conheça a história do casal
Bruna Biancardi chama atenção com relatoBruna Biancardi surge de máscara em jogo da NFL e faz alerta após diagnóstico
Claudia Raia foi surpreendida por uma reação alérgica preocupanteMédica explica diagnóstico de Claudia Raia e alerta para ação rápida: 'Inchaço súbito'
Bruna MarquezineBruna Marquezine revela que não pretende mais voltar às novelas: "Hoje não"
Jonathan BaileyJonathan Bailey, de Bridgerton, anuncia pausa na carreira
Candinho (Sergio Guizé) e Zulma (Heloisa Périssé)Êta Mundo Melhor!: Poção do amor faz Candinho cair em golpe de Zulma
Graciele Lacerda com filha, ClaraGraciele Lacerda se derrete em fotos inéditas da filha: 'Fase tão especial'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade